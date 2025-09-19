Alejandro Grimaldo elogia a Rodrigo Huescas tras su debut en Champions League: 'Es buen jugador'

La nueva edición de la Champions League marcó el debut en Fase de Liga del mexicano Rodrigo Huescas, quien mandó una gran asistencia en el encuentro. Alejandro Grimaldo, figura del Bayer Leverkusen y anotador en el partido ante Copenhague, le dedicó unas palabras al exjugador de Cruz Azul.

"Es un buen jugador. Hizo un gran partido. Todo el equipo (Copenhague) hizo un gran trabajo. El cuadro danés hizo un trabajo muy serio, pero el lateral derecho en particular lo hizo bien", agregó el jugador español a TNT Sports.

Huescas | @Rhevolver

El partido de Grimaldo

El futbolista del equipo alemán tuvo un gran partido ante Los Leones de Dinamarca. Grimaldo anotó de tiro libre al minuto 82, tanto que significó el empate parcial en territorio danés.

Sin embargo, Rodrigo Huescas y Copenhague realizaron una gran jugada que terminó en el gol de Robert Vinicius Rodrigues Silva, quien le metió la cabeza al gran pase del lateral mexicano. Aunque, para la mala fortuna del equipo de Huescas, el conjunto de las aspirinas volvió a empatar el partido en los últimos minutos.

Alejandro Grimaldo | AP

Partidos en Dinamarca y siguiente compromiso en Champions

Rodrigo Huescas y Los Leones tendrán varios encuentros en territorio danés, tanto de liga como de copa. El próximo encuentro en Champions League del Copenhague será ante Qarabag, quien dio una de las grandes sorpresas de la Jornada 1 al derrotar al Benfica.

Acciones del partido | AP