Al-Qadsiah de Julián Quiñones se alza con la victoria en la tercera fecha de la Liga Saudí

El mexicano jugó 88 minutos y no pudo generar una ocasión clara de cara al arco

REDACCIÓN RÉCORD
19 de Septiembre de 2025

La Liga Profesional Saudí comenzó hace unas semanas, por lo que la actividad de Julián Quiñones también dio inicio. Sin embargo, el mexicano y exjugador del América no pudo hacer mucho en la victoria del Al-Qadsiah ante Al Khaleej.

El conjunto del mexicano inició de gran manera el encuentro, con un golazo de Mateo Retegui. El jugador italiano tomó un tiro libre desde los linderos del área grande y se mandó un golazo al minuto 10.

Al Khaleej intentó acercarse y tuvo un gran dominio del balón, pero nunca pudo hacer el tan ansiado gol en el primer lapso. Las acciones en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd fueron nulas, aunque el segundo tiempo inició de gran forma.

 

 

Segundo tiempo de locura

El conjunto visitante dio los primeros indicios de peligro desde el minuto 48, cuando se sanciona una pena máxima a favor del Al Khaleej. Sin embargo, el árbitro checó la jugada en el VAR y no dio por válida la falta.

El video arbitraje volvió a dar de qué hablar al 67’ cuando Giorgos Masouras anotó el tanto del empate. Pero, el colegiado anuló la acción por un fuera de lugar casi imperceptible del jugador griego.

Cuando el tiempo se hizo arena, el empate llegó para los visitantes. Joshua King se encontró un balón tras un gran centro raso y dio la igualada momentánea; aunque los últimos minutos fueron de infarto.

Abdulla Al Salem, quien entró de cambio al minuto 80, remató un impresionante cabezazo en el agregado. La victoria del equipo de Quiñones los colocó momentáneamente como líderes del campeonato.

