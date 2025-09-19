Pep Guardiola ironiza sobre Mikel Arteta y Arne Slot: 'si ganan será por el dinero que gastaron'

El Manchester City tuvo un gran regreso a la Champions League contra Napoli. El conjunto de los Ciudadanos se llevó la victoria en el Etihad Stadium, cosa no menor para el equipo de Pep Guardiola. En conferencia de prensa después del partido, el entrenador español ironizó sobre su próximo enfrentamiento ante Arsenal, en el cual enfrentará a Mikel Arteta.

Guardiola comentó de forma sarcástica que si el equipo de los Gunners logra ganar la Premier League será por la gran cantidad de dinero que gastaron, y no por los méritos de su entrenador. "Quiero decirle a mi amigo, Mikel Arteta, si gana el título de la Premier League, bueno, será sólo por gastar, no porque haya trabajado mucho".

Arteta | AP

Guardiola lanzó ese comentario y uno más a Arne Slot, entrenador del Liverpool, por la forma en la que sus detractores lo encararon en temporadas anteriores. El entrenador catalán aseguró que año con año todos los equipos hacen lo que quieren, pero solo su equipo ha sido el señalado.

"Durante muchos años, cada club ha hecho lo que ha querido. Sé que nos han tratado de forma completamente diferente, pero lo que quieren gastar es porque lo quieren", aseveró Guardiola.

El gran gasto del Arsenal y Liverpool

Ambos equipos ingleses gastaron una gran cantidad de libras el pasado mercado de fichajes. El conjunto de los Reds tuvo a los tres fichajes más caros del verano (Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké).

Guardiola | AP