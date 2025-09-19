Pep Guardiola ironiza sobre Mikel Arteta y Arne Slot: 'si ganan será por el dinero que gastaron'

El entrenador del Manchester City ha sido blanco de críticas por su gestión y el gran dinero que gastó en fichajes

El entrenador del Manchester City ha sido blanco de críticas por su gestión y el gran dinero que gastó en fichajes
Pep Guardiola | AP
REDACCIÓN RÉCORD
19 de Septiembre de 2025

El Manchester City tuvo un gran regreso a la Champions League contra Napoli. El conjunto de los Ciudadanos se llevó la victoria en el Etihad Stadium, cosa no menor para el equipo de Pep Guardiola. En conferencia de prensa después del partido, el entrenador español ironizó sobre su próximo enfrentamiento ante Arsenal, en el cual enfrentará a Mikel Arteta.

Guardiola comentó de forma sarcástica que si el equipo de los Gunners logra ganar la Premier League será por la gran cantidad de dinero que gastaron, y no por los méritos de su entrenador. "Quiero decirle a mi amigo, Mikel Arteta, si gana el título de la Premier League, bueno, será sólo por gastar, no porque haya trabajado mucho".

Arteta | AP
Arteta | AP

Guardiola lanzó ese comentario y uno más a Arne Slot, entrenador del Liverpool, por la forma en la que sus detractores lo encararon en temporadas anteriores. El entrenador catalán aseguró que año con año todos los equipos hacen lo que quieren, pero solo su equipo ha sido el señalado.

"Durante muchos años, cada club ha hecho lo que ha querido. Sé que nos han tratado de forma completamente diferente, pero lo que quieren gastar es porque lo quieren", aseveró Guardiola.

El gran gasto del Arsenal y Liverpool

Ambos equipos ingleses gastaron una gran cantidad de libras el pasado mercado de fichajes. El conjunto de los Reds tuvo a los tres fichajes más caros del verano (Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké).

Guardiola | AP
Guardiola | AP

TE PUEDE INTERESAR

Bellingham en entrenamiento

Futbol Internacional | 19/09/2025

Jude Bellingham regresa a la convocatoria del Real Madrid tras tres meses fuera
Estudiantes salió con vida del Maracaná

Internacionales | 18/09/2025

Estudiantes pierde contra Flamengo, pero sale con vida del Maracaná en los Cuartos de Copa Libertadores
Roma y Lazio cambiarán de horario para evitar violencia

Internacionales | 18/09/2025

Derbi de Roma cambia de horario para evitar la violencia entre los ultras
Te recomendamos
Xabi Alonso empatiza con Diego Simeone tras el incidente en Anfield: 'Hace tiempo se salió de las manos
Futbol
Manchester City
Arsenal

LO ÚLTIMO

 