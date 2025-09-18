Estudiantes pierde contra Flamengo, pero sale con vida del Maracaná en los Cuartos de Copa Libertadores

Flamengo cometió los mismos errores que Palmeiras en el Más Monumental, la diferencia es que el Mengao tendrá que cerrar la serie de visitantes ante Estudiantes en los Cuartos de Final de Copa Libertadores, a comparación del Verdao, que culminará la serie ante River Plate en calidad de local.

Los dirigidos por Filipe Luis comenzaron ganando muy rápido, apenas al minuto de juego Pedro apareció dentro del área de Estudiantes, recibió el pase retrasado, le ganó la posición al rival, se dio media vuelta y disparó para vencer a Federico Muslera y marcar el primer gol del encuentro.

Ocho minutos después, Guillermo Varela recibió un centro pasado de Ayrton, el cual definió de volea frente a Muslera, para marcar el segundo gol del encuentro. Desde la segunda anotación, Flamengo dominó el partido, pero no pudo volver a marcarle a Estudiantes.

En la segunda mitad, con varias modificaciones, Estudiantes se metió en el partido, hizo más complicado el trámite para Flamengo que, por momentos, pareció relajarse, lo que le abrió la puerta al cuadro argentino.

Cerca del final del encuentro, el árbitro abrió la polémica tras expulsar a Gonzalo Plata, dejando al Mengao con un hombre menos, faltando ocho minutos para el cierre del partido.

En el tiempo de compensación, después de una serie de rebotes, el balón le quedó a Guido Carrillo, que definió frente al arco de Agustín Rossi para poner el marcador 2-1, el juego de vuelta será la siguiente semana en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

