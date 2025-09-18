Paunovic contempla a jugadores mexicanos para el Real Oviedo, aunque ahora no se han dado las condiciones

Veljko Paunovic, actual director técnico del Real Oviedo, destacó en entrevista con Antonio Camacho para TUDN Radio las diferencias entre LaLiga y la Liga MX, pero también resaltó la competitividad del futbol mexicano, asegurando que sus jugadores pueden rendir en Europa si se les brinda la oportunidad.

El estratega serbio subrayó que más allá de la presencia de clubes de jerarquía mundial como Real Madrid o Barcelona, existen factores estructurales que han limitado la llegada de futbolistas mexicanos a España. Sin embargo, afirmó que el nivel de la Liga MX queda demostrado en el desempeño de jugadores extranjeros que militaron en ella y ahora forman parte de su plantel en el Oviedo, como el venezolano Salomón Rondón y el uruguayo Federico Viñas.

“Tenemos jugadores que aunque no son mexicanos, como Rondón y Fede Viñas, han pasado por la Liga MX y han mostrado su nivel tanto allá como aquí. Por lo tanto, los futbolistas que rinden al máximo en México pueden hacerlo también en España”, apuntó.

Paunovic reconoció que ha considerado la posibilidad de incorporar talento mexicano a su equipo, en conversaciones con la directiva y con Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca. No obstante, aclaró que aún no se han dado las circunstancias adecuadas para concretar fichajes.