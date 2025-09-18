Dani Alves 'hace su presentación' con Boca Juniors tras perder dispuesta legal con Pumas

Dani Alves ya colgó los botines, pero sigue demostrando que el futbol y el espectáculo corren por sus venas. Esta vez, el histórico lateral brasileño apareció en redes con la camiseta de Boca Juniors y recreó una auténtica “presentación” en la Bombonera: saludo a las tribunas imaginarias, golpeteo en el escudo y hasta un “Dale Boca” que encendió la pasión de los fanáticos.

El momento fue compartido por Sol Rinaldi, esposa de Eduardo “Toto” Salvio, quien obsequió la camiseta xeneize al brasileño. Entre risas y complicidad, Alves se metió de lleno en el papel de un fichaje estelar, generando ilusión y comentarios masivos en las redes.

Dani Alves presume la de Boca Juniors | INSTAGRAM

La ocurrencia de Dani Alves en redes llega apenas días después de que Pumas cerrara su batalla legal contra el brasileño en tribunales internacionales.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió a favor del Club Universidad Nacional en el litigio derivado de la rescisión unilateral de contrato ocurrida en 2023.

El TAS no solo revocó la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA —que había fijado una indemnización menor—, sino que además ratificó la validez de la rescisión con justa causa y condenó a Alves al pago de una suma mayor como indemnización por daños y perjuicios.