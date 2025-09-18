Rodrigo Huescas debuta en Champions y la afición del Copenhague le dedica un coro inesperado

El debut de Rodrigo Huescas en la Champions League no solo será recordado por la asistencia que dio en el empate del FC Copenhague frente al Bayer Leverkusen (2-2), sino por un gesto singular de los aficionados locales. El canterano de Cruz Azul saltó al césped del Parken Stadion en medio de aplausos y de un cántico que rápidamente se volvió viral: “Free Huescas, Free Huescas”.

La escena se produjo durante el calentamiento, cuando el mediocampista nacido en Naucalpan comenzaba a tocar el balón junto a sus compañeros. Fue entonces cuando la grada estalló en un coro unánime, una expresión de apoyo que conectó lo deportivo con un tema extracancha: los problemas legales que el mexicano enfrentó a inicios de 2025 en Dinamarca.

Aunque ni el club ni el propio Huescas han querido dar protagonismo a esa etapa, el gesto de la afición fue interpretado como un respaldo simbólico, una manera de decir que lo pasado puede quedar atrás y que ahora lo importante es lo que muestre con la camiseta del Copenhague en la máxima competencia de clubes de Europa.

Un debut con asistencia y un apoyo inesperado

El encuentro frente al Bayer Leverkusen era de alto riesgo para los daneses, que se medían a uno de los equipos más sólidos de Alemania. Sin embargo, la confianza depositada en Huescas rindió frutos: el mediocampista no solo fue titular, sino que además aportó una asistencia en el segundo gol de su equipo, que estuvo cerca de quedarse con el triunfo.

La ovación desde las tribunas, sumada al cántico de “Free Huescas”, se convirtió en parte esencial de la narrativa del partido. El gesto no pasó desapercibido en medios europeos y mexicanos, donde se resaltó la forma en que los seguidores del club adoptaron al futbolista y lo respaldaron en un momento crucial de su carrera. En redes sociales, el coro fue replicado con videos y comentarios que celebraban tanto la creatividad de los hinchas como la resiliencia del jugador.

El significado del cántico

El grito de “Free Huescas” hace referencia a la sanción que el jugador enfrentó meses atrás por conducir a exceso de velocidad, hecho que lo llevó a cumplir 20 días de prisión y a perder su licencia de conducir. Lejos de ser un recordatorio negativo, la afición lo transformó en un cántico de apoyo, casi como un himno de redención.

Para Huescas, esta conexión con la afición puede ser clave. Los seguidores del Copenhague demostraron que están dispuestos a respaldarlo más allá de sus errores, siempre que responda con entrega en el campo. En lo deportivo, su debut en Champions refuerza la idea de que puede convertirse en pieza fundamental para el club y, eventualmente, volver a ser considerado por la selección mexicana.