Insólito en la Copa Rusia: jugador fue expulsado, regaló su camiseta y tuvo que pedirla de vuelta por el VAR

La cuarta jornada de la Copa Rusia dejó una de las postales más singulares del torneo en el duelo entre Zenit y Ajmat, correspondiente al Grupo A. El partido, que ya se disputaba con tensión por el ajustado marcador de 2-1, se transformó en un espectáculo que trascendió lo deportivo gracias a una inesperada combinación entre la tecnología arbitral y la espontaneidad de la afición.

El protagonista fue Nader Ghandri, defensor tunecino del Ajmat, quien pasó en cuestión de minutos de héroe a villano, y de nuevo a figura central de un episodio que rápidamente se volvió viral. Tras ser expulsado por una supuesta falta, el jugador abandonó el campo visiblemente molesto, pero no sin antes regalar su camiseta a un hincha que lo había alentado desde las gradas. Lo que parecía el final de su participación se transformó en un acto cargado de simbolismo.

Sucedió en Rusia, Nader Ghandri fue expulsado pero el VAR revirtió la decisión por lo que tuvo que regresar y el aficionado también devolver el jersey! 😳😅👇🏼 pic.twitter.com/0qf6kddq2o — #PorLasQueMueres⚽️ (@Salcedo_Hugo) September 18, 2025

Sin embargo, el destino tenía preparada una escena todavía más sorprendente. El VAR intervino para revisar la acción y anuló la tarjeta roja, obligando a Ghandri a regresar al terreno de juego. Para poder hacerlo, el futbolista necesitó recuperar su camiseta, lo que lo llevó a un inusual y risueño intercambio con el aficionado, quien entre risas y complicidad devolvió la prenda al defensor.

Un partido marcado por la polémica y el buen humor

Aunque el Zenit logró mantener su ventaja 2-1, el episodio de Ghandri se convirtió en el centro de las conversaciones posteriores al encuentro. Una vez concluido el partido, el futbolista se acercó nuevamente al simpatizante que había recibido la camiseta y, en un gesto definitivo, se la entregó como recuerdo, posando ambos para la foto que selló la anécdota.

Este tipo de escenas no son habituales en el fútbol ruso, mucho menos en un torneo oficial. El suceso no solo alivió la tensión en el estadio, sino que también reflejó el lado humano del deporte: la conexión entre jugadores y aficionados, más allá de la presión por los resultados.

EL jugador de Túnez saliendo del campo después de haber sido expulsado | FOTO TOMADA DEL VIDEO

Ghandri y su historia de desencuentros con el VAR

La relación entre Ghandri y la tecnología no es nueva. Ya en el Mundial de Qatar 2022, el central vivió un episodio frustrante cuando estuvo a punto de anotar su primer gol en una Copa del Mundo frente a Francia, el país donde nació. Aquel tanto, conseguido apenas a los siete minutos de juego, fue anulado por el VAR al determinar posición adelantada, lo que le arrebató un debut soñado.

Aunque Túnez terminó ganando ese partido con un gol de Wahbi Khazri, la selección africana no logró avanzar a octavos de final. Para Ghandri, aquel recuerdo se sumó ahora a lo ocurrido en la Copa Rusia, donde el VAR volvió a ser protagonista de una historia que osciló entre la polémica y la anécdota cómica.

El aficionado que recibió la playera del jugador | FOTO TOMADA DEL VIDEO