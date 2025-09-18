Figura brasileña enfrenta orden de prisión en Brasil por deuda de pensión alimenticia

El exjugador de la selección brasileña, Douglas Costa, atraviesa un nuevo episodio judicial tras acumular una elevada deuda en el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. Un tribunal de familia de Porto Alegre decretó su prisión, medida que podría ejecutarse en cualquier momento, según reveló el medio deportivo Ge.

X: CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué pasó con Douglas Costa?

La deuda asciende a 493 mil reales, aproximadamente 93 mil dólares o 78 mil euros. Ante esta situación, el Sidney FC de la liga australiana anunció la rescisión de contrato del futbolista de 35 años “de mutuo acuerdo”, argumentando que enfrenta “asuntos legales y personales en curso” en Brasil. El propio club explicó que, pese a darle más de dos meses para resolver el problema, Costa no mostró avances significativos.

El mandato de prisión tiene una vigencia de dos años y establece una detención de 30 días. Según la legislación brasileña, este tipo de arresto es una sanción destinada a los padres que incumplen con la manutención, y concede al detenido un plazo de tres días para acordar el pago con el juez, probar que intentó cumplir con la obligación o demostrar incapacidad financiera.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Así ha sido la carrera de Douglas Costa

Oriundo de Rio Grande do Sul, Douglas Costa debutó en 2007 con Grêmio y regresó al club en 2020. También jugó en Fluminense durante la temporada 2023/24, aunque la mayor parte de su carrera se desarrolló en el extranjero, defendiendo camisetas de equipos como Shakhtar Donetsk, Bayern Munich, Juventus y Los Angeles Galaxy.

No es la primera vez que enfrenta este tipo de situación. En 2023 ya había recibido una orden de prisión por la misma causa mientras militaba en la MLS. Ahora, su caso vuelve a poner bajo la lupa a figuras del futbol brasileño, luego de que otros exjugadores como Thiago Carleto Alves y Jô también fueran detenidos en el último año por deudas relacionadas con pensiones alimenticias.

X: CAPTURA DE PANTALLA