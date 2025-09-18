Marcus Rashford da victoria al Barcelona en debut en Champions League ante Newcastle

Victoria blaugrana con sabor inglés. Sin Lamine Yamal, pero con un Marcus Rashford soberbio, Barcelona derrotó a domicilio al Newcastle United en su debut en Champions League. El conjunto de Hansi Flick sufrió, pero el inglés tuvo un gran segundo tiempo con dos grandes goles.

El partido en St James' Park comenzó con una presión incesante por parte del Newcastle United. El equipo local no titubeó ante Barcelona, y Joan García y sus centrales pudieron salir tranquilos en los primeros 15 minutos.

La primera jugada para las Urracas llegó al 5’, cuando Anthony Elanga -quien hizo lo que quiso en la banda- mandó un centro lleno de veneno, pero Anthony Gordon abanicó. La presión del conjunto que juega cerca del río Tyne siguió, aunque el conjunto blaugrana comenzó a tomar control de la bola.

La primera del Newcastle | AP

Marcus Rashford encontró el balón y con una gran jugada individual acercó a los suyos al área de Nick Pope, pero la defensa blanquinegra se comportó a la altura. Tras un dominio alterno, la jugada más clara del primer tiempo llegó para el Newcastle United.

Al minuto 23, una gran jugada de Elanga por la banda derecha terminó con una excelsa atajada de Joan García. El sueco mandó un centro a media altura y Harvey Barnes remató de primera, pero el arquero catalán recorrió de gran manera su portería y con la pierna sacó el que era el primer tanto del encuentro.

Tras esa jugada eléctrica por parte de las Urracas, el partido se volvió un tanto cansino para ambas partes. Robert Lewandowski tuvo una jugada dentro del área, pero tanto Fabian Schär y Dan Burn tuvieron un gran primer tiempo.

Héroe | AP

Marcus Rashford: héroe inesperado

La segunda mitad comenzó como la primera: con la presión alta del Newcastle. Los primeros cinco minutos del complemento fueron todos del equipo inglés con una gran jugada desde el córner de Joelinton, quien peinó el balón, aunque nadie remató.

Sandro Tonali tuvo un remate desde fuera del área, en el cual reclamó una mano, pero el árbitro no le tomó importancia. Al 58’ el inglés demostró porque fue un fichaje importante para el equipo de Hansi Flick y anotó el primero de su doblete.

Raphinha organizó una gran jugada y esperó la pasada de Jules Koundé. El lateral francés vio el gran movimiento de Rashford, quien se sacó de encima la marca del defensa y remató desde el punto penal con un cabezazo implacable.

Marcus Rashford | AP

El gol fue un golpe anímico importante para el Barça, quien se comenzó por mostrar su mejor nivel en St James' Park. Al minuto 67, Marcus Rashford anotó un gol de otro partido con un impresionante remate desde fuera del área. El inglés le pegó con toda la pierna derecha e incrustó el balón en el ángulo de Pope.

Cinco minutos después el vendaval blaugrana continuó su gran festín con un disparo cruzado por parte de Raphinha, aunque el balón se fue desviado. El brasileño y Pedri comenzaron a tomar el control del balón y lo pasearon por todos lados.

Marcus Rashford no pudo más y Hansi Flick lo sacó al minuto 80, lo que provocó la música de viento en el estadio inglés. El exjugador del Manchester United anotó sus dos primeros goles con la camiseta blaugrana y dio un mensaje ante la ausencia de Lamine Yamal.

Sin embargo, el final fue de alarido por el descuento del Newcastle. Jacob Murphy hizo una gran jugada y mandó un pase impresionante a Anthony Gordon, quien se 'redimió' de su falla en el primer tiempo. Sin embargo, pese a la vehemencia de las Urracas, el marcador no se movió más y terminó con el 1-2 definitivo.