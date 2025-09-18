Luis Díaz aclara rumores y 'acercamientos' con Barcelona en el último mercado de fichajes

Luis Díaz se consolidó en el futbol europeo tras su gran paso por Liverpool, sin embargo, su historia con los Reds llegó a su fin. El colombiano aterrizó en territorio bávaro y se convirtió en un jugador de efecto inmediato en el Bayern Munich, aunque también tuvo ofertas de otros equipos. Es por eso que en conferencia de prensa le cuestionaron si hubo algún acercamiento con Barcelona.

"Estoy muy contento de estar en este gran club. Hubo conversaciones, algo habitual en el mercado de fichajes, con varios equipos. Estoy muy contento con mi decisión. He tomado una decisión objetiva sobre mi futuro, y lo más importante es que llegué a un gran club. Así que intentaré hacerlo lo mejor posible", comentó Díaz ante la prensa española.

Luis Díaz | AP

Su reacción tras la victoria en Champions

El Gigante de Baviera derrotó al Chelsea en su debut en Champions League. Pese a que 'Lucho' no influyó directamente en el marcador, sí tuvo una actuación destacada ante el Orgullo de Londres.

"Estoy muy contento con la victoria; era lo que esperábamos. Empezar así es importante para el equipo, para que podamos estar tranquilos. Ahora toca descansar", agregó el jugador colombiano.

El acercamiento con Barcelona

El conjunto blaugrana comentó en su momento sus intenciones con Luis Díaz. Deco, presidente deportivo del equipo, agregó que sus condiciones eran impresionantes; cosa que Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ratificó.

