¡Oficial! José Mourinho es nuevo entrenador del Benfica

El Benfica anunció por medio de sus redes sociales el regreso de José Mourinho, tras 25 años de su primera y única aventura por las Águilas. El conjunto lusitano informó que 'The Special One' tendrá contrato hasta 2027, aunque se podría extender.

Mourinho se convirtió en un trotamundos tras sus primeros exitosos años como entrenador, por lo que sus últimas aventuras en los banquillos fueron un tanto amargas. Con el Fenerbahce, club en el que milita el mexicano Edson Álvarez, Mourinho dejó la dirección técnica tras no conseguir el boleto a Champions League.

Mourinho | AP

Su último verdugo: Benfica

El equipo que le arrebató la oportunidad a Mourinho y los Canarios Amarillos de disputar la Fase de Liga de la Copa de Campeones fue el propio Benfica. Las Águilas derrotaron al Fenerbahce, pero su subsiguiente derrota ante FK Qarabağ Agdam en Champions League, provocó el despido de Bruno Lange.

Mourinho | AP

Gran paso en tierras lusitanos

José Mourinho consiguió grandes logros en Portugal, aunque ninguno en su primera etapa con Benfica. El exentrenador del Real Madrid escribió su nombre en letras doradas del futbol portugués después de que consiguió ganar la Champions League con el Porto en el año 2004.

No fue el único galardón que Mourinho consiguió con los Dragones Azules, pues también logró dos ligas, una Copa de Portugal, una Supercopa de Portugal y una Copa de la UEFA (ahora Europa League). Tras ese exitoso paso, 'Mou' comenzó su andar por equipos más grandes dentro del viejo continente.

Mourinho | AP