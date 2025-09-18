¿Se queda? Lionel Messi, cerca de definir el futuro con Inter de Miami

Lionel Messi está cerca de firmar una extensión de su contrato con el Inter de Miami, pues el actual está por finalizar y el equipo de MLS realiza esfuerzos para que el argentino se retire en Florida, de acuerdo a información de ESPN.

Messi, cerca de renovar con Inter de Miami

Dicha fuente asegura que tanto Messi como el club se encuentran en los últimos detalles para cerrar la renovación de contrato, con el objetivo de que el ’10’ pase sus últimos años en el equipo de David Beckham.

Cabe señalar que la Major League Soccer (MLS) todavía tiene que aprobar el movimiento, por lo que ese será el último paso para confirmar la estadía de Lionel Messi en Inter de Miami un tiempo más.

Así ha sido el impacto de Messi en Estados Unidos

Con su llegada en julio de 2023, Messi ha impactado positivamente al club, a la ciudad y a la liga, por lo que los esfuerzos están enfocados en mantenerlo hasta que se retire. Su contrato actual vencerá a finales de la presente campaña.

En caso de concretarse la extensión, Inter de Miami asegurará no solo a su máxima estrella, sino también a la figura que ha potenciado la visibilidad internacional de la MLS, que atrajo patrocinadores, aficionados y aumentó la relevancia del futbol estadounidense en el panorama global.

