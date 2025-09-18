Alexia Putellas rechaza oferta del PSG y se queda en Barcelona

La dos veces ganadora del Balón de Oro recibió una tentadora oferta del club francés

Alexia Putellas rechaza oferta del PSG y se queda en Barcelona
Alexia Putellas rechaza oferta del PSG y se queda en Barcelona | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
18 de Septiembre de 2025

La dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas tuvo una oferta tentadora por parte del club francés, Paris Saint-Germain, incluso estaban dispuestos a pagar la cláusula de rescisión, pero la propia jugadora decidió quedarse en el Barcelona.

IMAGO7

Putellas estuvo cerca de marcharse al PSG 

Con pocos días para cerrar el mercado de transferencias, Barcelona corrió el riesgo de quedarse sin una de sus máximas referentes, pues pese a que el club no quería venderla, PSG iba a pagar la cláusula para evitar negociaciones con el conjunto culé.

La cláusula de rescisión era de alrededor de 1.2 millones de dólares, pero finalmente, Putellas decidió quedarse en Barcelona. El contrato de la futbolista vence el próximo verano, con opción a alargar la relación hasta el año 2027.

IMAGO7

Barcelona Femenil y las bajas en esta temporada 

Cabe señalar que Barcelona vivió una renovación fuerte, al dejar ir a varias jugadoras. Fridolina Rolfö, Ingrid Engen, Jana Fernández, Ellie Roebuck, Bruna Vilamala, Martina Fernández y Lucía Corrales fueron las futbolistas que se marcharon del club.

Con la intención de reducir costos, Barcelona está en una etapa de transición, pero es de suma importancia para el club mantener a una de las jugadoras que más ha brillado en años recientes, con premios individuales y Campeonatos.

IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Pep Guardiola lanza advertencia sobre el Manchester City en Champions League

Futbol Internacional | 17/09/2025

Pep Guardiola lanza advertencia sobre el Manchester City en Champions League
¿De vuelta a las canchas? José Mourinho tiene pláticas avanzadas para dirigir al Benfica

Futbol Internacional | 17/09/2025

¿De vuelta a Portugal? José Mourinho tiene pláticas avanzadas para dirigir al Benfica
Real Madrid: Trent Alexander-Arnold estará fuera 6-8 semanas tras lesión en Champions League

Futbol Internacional | 17/09/2025

Real Madrid: Trent Alexander-Arnold estará fuera 6-8 semanas tras lesión en Champions League
Te recomendamos
Hansi Flick confirma la baja de Lamine Yamal para el debut del Barcelona en Champions League
Futbol
FC Barcelona
Paris Saint-Germain

LO ÚLTIMO

 