España destrona a Argentina en Ranking FIFA; México desciende un lugar

El Ranking FIFA salió a la luz y con ello varias sorpresas se dieron en el mundo del futbol. España le arrebató el trono a Argentina y la Albiceleste descendió al tercer lugar; Alemania quedó fuera del top 10; y México bajó un lugar con respecto a la última actualización.

España y el gran regreso al liderato

Pasaron 11 años para el regreso de la Furia Roja al primer lugar del Ranking FIFA. La selección de Luis de la Fuente desplegó un gran futbol en las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo, al derrotar a Hungría y Turquía. La última vez que España estuvo en el primer lugar fue en junio del 2014, previo al Mundial de Brasil.

España | AP

Argentina y la "debacle"

La Fecha FIFA para la Albiceleste quedó marcada por el adiós de Lionel Messi en un partido oficial en Argentina, sin embargo, los dirigidos por Lionel Scaloni perdieron su último partido ante Ecuador. Tal resultado provocó el descenso en el Ranking, cosa que generó molestias al interior del país sudamericano.

México descendió y Colombia subió

El equipo de Javier Aguirre empató en sus dos partidos ante Corea del Sur y Japón en la última Fecha FIFA. Dichos resultados provocaron el descenso de México en el Ranking y provocaron el ascenso de Colombia.

Por su parte, los Cafeteros volvieron a subir tras un impecable cierre en las Eliminatorias de la CONMEBOL. Néstor Lorenzo llevó a la Selección Colombiana a la cima del continente en la Gran Final de la Copa América, ahora también provocó el tercer lugar en la Clasificación rumbo al Mundial y ganó sus últimos dos compromisos ante Venezuela y Bolivia.

México | MEXSPORT

Los primeros 15 del Ranking FIFA

España Francia Argentina Inglaterra Portugal Brasil Países Bajos Bélgica Croacia Italia Marruecos Alemania Colombia México Uruguay

Argentina | AP