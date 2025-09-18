Partidos de hoy 18 de septiembre de 2025

La Champions League está oficialmente de regreso. Tras los primero partidos de la Fase Liguera, la Jornada 1 llega a su fin con los encuentros de este jueves. Con partidos desde las 11 de la mañana, el mejor torneo a nivel de clubes se lleva los reflectores en la agenda deportiva de este jueves 18 de septiembre. A continuación te compartimos los partidos a seguir.

La Champions cierra su primera jornada

El martes y miércoles tuvimos juegos destacados incluyendo un 4-4 entre Juventus y Borussia Dortmund, el sufrido triunfo del Real Madrid y el debut con triunfo del campeón defensor, París Saint Germain. Hoy equipos candidatos al título como Barcelona y Manchester City cierran la actividad.

Cierra la actividad de Champions | AP

Huescas debuta en Champions

Además de los equipos candidatos al título también tendremos la actividad del mexicano Rodrigo Huescas. El defensor azteca apunta a ser el único mexicano que verá acción en este torneo y ahora jugará junto con el Copenhague cuando reciban al Bayer Leverkusen que está estrenando entrenador.

NFL inicia semana

Este jueves no sólo tendremos actividad futbolística sino que también habrá juego de NFL. La Semana 3 de la temporada empieza con el Thursday Night Football el cual tendrá la participación de un candidato al título en lo Buffalo Bills y una de las decepciones en lo Miami Dolphins.

Inicia la Semana 2 | x

Más futbol

Además de la actividad en Europa en América también veremos participación pues los Cuartos de Final de la Copa Libertadores continúan con los duelos entre la U de Quito y Sao Paulo. Además Estudiantes y Flamengo se verán las caras en el último partido de Ida de la ronda.

En México también habrá actividad con el encuentro entre América y Pachuca Femenil. Los equipos aztecas se medirán en un duelo imperdible de Fase de Grupos en la W Concacaf Champions Cup.