Jugadores del Mónaco viajaron en ropa interior por falla en aire acondicionado de su avión

Los futbolistas tomaron medidas drásticas ante la temperatura de su vuelo rumbo a Bélgica para su duelo de Champions League

Jugadores del Mónaco se quedan en ropa interior por fallos en el aire acondicionado de su avión
Jugadores del Mónaco se quedan en ropa interior por fallos en el aire acondicionado de su avión | X: CAPTURA DE PANTALLA
David Torrijos Alcántara
18 de Septiembre de 2025

Previo al encuentro de Champions League ante Brujas, Mónaco vivió un complicado momento en su vuelo con dirección a Bélgica, pues el avión tuvo un fallo con el aire acondicionado y los jugadores tuvieron que tomar medidas drásticas.

Jugadores de Mónaco viajan en ropa interior 

Por la temperatura, los jugadores tuvieron que viajar en ropa interior, lo que generó una reacción de gracia en redes sociales. Los propios futbolistas compartieron historias en Instagram sobre lo sucedido en el avión.

El vuelo tuvo que ser cancelado, pero llegará este mismo jueves para que el club pueda disputar el encuentro de la Jornada 1 de la Fase de Liga de la Champions ante el Brujas, duelo clave para iniciar con el pie derecho el certamen.

Así reaccionó la afición al incómodo momento del Mónaco

El percance no pasó a mayores, pero sirvió como anécdota curiosa que rápidamente se hizo viral, incluso entre aficionados rivales que bromearon con la situación. El club, por su parte, tomó con humor lo ocurrido y se enfocó en mantener la concentración en lo deportivo.

Ahora, con la mira puesta en el choque contra el conjunto belga, el Mónaco buscará dejar atrás el incidente y comenzar con una victoria que los encamine hacia la clasificación en una Fase de Liga que luce bastante competitiva.

Imagen
CAPTURA

 

TE PUEDE INTERESAR

Pep Guardiola lanza advertencia sobre el Manchester City en Champions League

Futbol Internacional | 17/09/2025

Pep Guardiola lanza advertencia sobre el Manchester City en Champions League
Thuram guía al Inter con un doblete y amarga el estreno del Ajax en la Champions

Internacionales | 17/09/2025

Thuram guía al Inter con un doblete y amarga el estreno del Ajax en la Champions
PSG inicia su defensa como campeón de Champions League aplastando en casa a Atalanta

Futbol Internacional | 17/09/2025

PSG inicia su defensa como campeón de Champions League aplastando en casa a Atalanta
Te recomendamos
Liverpool rescata agónica victoria ante Atlético de Madrid en Champions League
Futbol
Champions League

LO ÚLTIMO

 