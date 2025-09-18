Jugadores del Mónaco viajaron en ropa interior por falla en aire acondicionado de su avión

Previo al encuentro de Champions League ante Brujas, Mónaco vivió un complicado momento en su vuelo con dirección a Bélgica, pues el avión tuvo un fallo con el aire acondicionado y los jugadores tuvieron que tomar medidas drásticas.

Visuals of a very hot cabin ! The Monaco team debuts in the Champions League tomorrow, 18 September, against Brugge, from Belgium.



On the flight to Bruges, the French team’s delegation aircraft faced issues with the air conditioning, turning the environment into a hot air… pic.twitter.com/QBkg9oQo9o — FL360aero (@fl360aero) September 17, 2025

Jugadores de Mónaco viajan en ropa interior

Por la temperatura, los jugadores tuvieron que viajar en ropa interior, lo que generó una reacción de gracia en redes sociales. Los propios futbolistas compartieron historias en Instagram sobre lo sucedido en el avión.

El vuelo tuvo que ser cancelado, pero llegará este mismo jueves para que el club pueda disputar el encuentro de la Jornada 1 de la Fase de Liga de la Champions ante el Brujas, duelo clave para iniciar con el pie derecho el certamen.

♨️ AS Monaco's flight to Bruges for their Champions League opener has been canceled due to an air conditioning issue. Players disembarked the plane in their underpants.

📹 Jordan Tezepic.twitter.com/jUpsztmwEF — Get French Football News (@GFFN) September 17, 2025

Así reaccionó la afición al incómodo momento del Mónaco

El percance no pasó a mayores, pero sirvió como anécdota curiosa que rápidamente se hizo viral, incluso entre aficionados rivales que bromearon con la situación. El club, por su parte, tomó con humor lo ocurrido y se enfocó en mantener la concentración en lo deportivo.

Ahora, con la mira puesta en el choque contra el conjunto belga, el Mónaco buscará dejar atrás el incidente y comenzar con una victoria que los encamine hacia la clasificación en una Fase de Liga que luce bastante competitiva.

CAPTURA