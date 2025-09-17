Salen a la luz 'picantes' fotos de seleccionados nacionales con mujeres

Francisco Palencia y Oscar 'Conejo' Pérez han sido señalados en redes sociales por fotos de hace 27 años

Álex Martínez
17 de Septiembre de 2025

En redes sociales comenzaron a viralizarse fotografías históricas que muestran a Francisco “Paco” Palencia y Óscar “Conejo” Pérez en un bar, en lo que muchos usuarios han vinculado con la concentración de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de Francia 1998.

Las imágenes son auténticas y efectivamente corresponden a los exfutbolistas, sin embargo, se desconoce con precisión la fecha en que fueron tomadas. Algunas versiones aseguran que habrían sido captadas el 28 de junio, un día antes del partido de Octavos de Final ante Alemania, disputado el 29 de junio en Montpellier. No obstante, es prácticamente imposible comprobar que los hechos ocurrieron en la víspera de la eliminación del Tri, lo que mantiene el tema en el terreno de la especulación.

El contexto del recuerdo

México cayó 2-1 ante Alemania en aquel duelo, pese a adelantarse con gol de Luis Hernández. Los tantos de Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff dieron la vuelta al marcador, dejando a la Selección fuera en Octavos de Final por tercera ocasión consecutiva.

La difusión de estas fotografías ha reavivado rumores que han circulado durante años, como la supuesta estrategia de los alemanes de enviar mujeres al hotel de concentración del Tricolor para desestabilizar al plantel. Aunque dichas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente, la coincidencia de estas imágenes ha alimentado la polémica.

