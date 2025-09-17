Oficial: Selección Mexicana se medirá ante Paraguay en Fecha FIFA de noviembre

La Selección Mexicana se medirá a Paraguay el martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, dentro del MexTour, en un duelo que se disputará durante la ventana internacional de la FIFA.

México cierra amistoso ante Paraguay | IMAGO7

Esto permitirá a ambas selecciones contar con sus planteles completos mientras ultiman detalles rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará el próximo verano en Norteamérica.

Por su parte, Paraguay aseguró su clasificación a la Copa Mundial 2026 a inicios de este mes, logrando su novena participación en la justa más importante del futbol internacional.

Tri confirma partido amistoso ante Paraguay | X: @miseleccionmx

La Albirroja llegará liderada por su referente ofensivo, Miguel Almirón, delantero del Atlanta United, quien encabeza la nueva generación de jugadores paraguayos que buscarán dar pelea en el escenario global.

El duelo entre México y Paraguay en San Antonio no solo servirá como preparación, sino también como un adelanto de lo que ambas selecciones pretenden mostrar en la máxima cita del futbol.

México volverá al Alamodome |