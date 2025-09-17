"Que se olvide de la Selección": Tuca Ferretti critica duramente a Henry Martín

El exentrenador habló sobre la situación que atraviesa el delantero mexicano en su carrera

&quot;Que se olvide de la Selección&quot;: Tuca Ferretti critica duramente a Henry Martín
Tuca Ferretti critica duramente a Henry Martín | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
17 de Septiembre de 2025

El delantero del América, Henry Martín ha tenido complicaciones físicamente para mantenerse activo en las canchas y ahora estará algunas semanas fuera debido a un esguince de rodilla. Sobre la situación, Ricardo Ferretti fue duro con su opinión.

IMAGO7

¿Qué dijo el Tuca Ferretti sobre Henry Martín? 

El exentrenador criticó a Henry Martin por las lesiones que ha sufrido, de las cuales destaca una en particular, la del tendón de Aquiles, pues las demás considera que eran normales para cualquier delantero profesional.

Yo lo invité por primera vez a Selección y se lastimó… tres lesiones musculares que son normales. La del tendón de Aquiles es el detalle que tiene que curar. No se quiso operar, trató con fisioterapia, tratamientos y todo eso”, dijo Ferretti en ESPN.

IMAGO7

Tuca pide que Henry se opere y se olvide de la Selección Mexicana 

“Entonces, cuando tienes una lesión no tienes confianza y empiezas a recargar en la otra pierna y empiezan los problemas como tendinitis y esguince de rodilla. Tiene que operarse y de olvidarse de la Selección, desde que (Javier) Aguirre lo mandó a la tribuna, adiós, ya no tienes chance”, agregó el Tuca Ferretti.

Henry Martín se ha convertido en una de las figuras del América, al ser el delantero en los éxitos más recientes como el Tricampeonato de Liga MX. Pese a las constantes lesiones, el mexicano sigue como uno de los favoritos de la afición.

IMAGO7

 

TE PUEDE INTERESAR

México festeja con su gente el día de la Independencia

Selección Mexicana | 15/09/2025

Selección Mexicana celebra las Fiestas Patrias en redes con emotivo mensaje
Así se repartió la actividad de la Selección Mexicana

Selección Mexicana | 10/09/2025

Balance Selección Mexicana: ¿Qué jugadores tuvieron más y menos minutos en esta Fecha FIFA?
¡Un paso al Mundial! 'Memo' Ochoa cumple requisito de Javier Aguirre para ser convocado

Selección Mexicana | 11/09/2025

¡Un paso al Mundial! 'Memo' Ochoa cumple requisito de Javier Aguirre para ser convocado
Te recomendamos
"Era un equipo engorroso": Guille Franco analizó la rivalidad de la Selección Mexicana con Argentina
Futbol
Selección Mexicana

LO ÚLTIMO

 