México es la tercera selección más cara en la Copa del Mundo Sub-20

La selección mexicana es la tercera con más valor en la competición que se disputará en Chile durante este mes

La selección sub-20 es la tercera más cara del Mundial de la categoría
La selección sub-20 es la tercera más cara del Mundial de la categoría | @miselecciónmx
Marcos Olvera García
16 de Septiembre de 2025

Se acerca el Mundial sub-20, competición que tiene a la Selección Mexicana entres las plantillas más caras de la Copa del Mundo que se celebrará en Chile en unos días.

La selección dirigida por Eduardo Arce, es el equipo con la tercera plantilla más cara del Mundial Sub-20, por debajo de Brasil y España, el jugador más caro de México es Obed Vargas, mexicano del Seattle Sounders que vale €8 millones de euros.

La selección sub-20 es la tercera más cara del Mundial de la categoría | @miselecciónmx

La selección sub-20 es la tercera más cara del Mundial de la categoría | @miselecciónmx

Elías Montiel ($5 MDE), Íker Fimbres (€3.5 MDE) y Gilberto Mora (€3 MDE) son los jugadores más valiosos de esta selección, la cual debutará ante Brasil el próximo domingo 28 de septiembre.

En conjunto, con un promedio de edad de 19.8 años, el Tricolor Sub-20 tiene un valor en conjunto de €30.60 millones de euros, superando a equipos como Italia, Francia, Marruecos, Noruega, entre otras.

Brasil sub-20 tiene un valor en conjunto de €86.55 millones de euros, mientras que España Sub-20 tiene un valor de €39.45 millones de euros.

La selección sub-20 es la tercera más cara del Mundial de la categoría | @miselecciónmx
La selección sub-20 es la tercera más cara del Mundial de la categoría | @miselecciónmx

Valor de las selecciones sub-20

SelecciónValor (millones de euros)
Brasil€86.55 MDE
España€39.45 MDE
México€30.60 MDE
Italia€21.48 MDE
Paraguay€15.48 MDE
Francia€11.75 MDE
Marruecos€11.03 MDE
Colombia€10.75 MDE
Noruega
Australia		€10.48 MDE
€8.43 MDE

La selección sub-20 es la tercera más cara del Mundial de la categoría | @miselecciónmx

La selección sub-20 es la tercera más cara del Mundial de la categoría | @miselecciónmx

TE PUEDE INTERESAR

Guille Franco analizó la rivalidad de la Selección Mexicana con Argentina

Selección Mexicana | 16/09/2025

"Era un equipo engorroso": Guille Franco analizó la rivalidad de la Selección Mexicana con Argentina
Charlyn Corral y Lizbeth Ovalle fueron nominadas a mejor jugadora de la concacaf

Selección Mexicana | 15/09/2025

Charlyn Corral y Lizbeth Ovalle fueron nominadas a mejor jugadora de la concacaf
Raúl Jiménez y Ángel Sepúlveda encabezan la lista de nominados a mejor jugador de la Concacaf

Selección Mexicana | 15/09/2025

Raúl Jiménez y Ángel Sepúlveda encabezan la lista de nominados a mejor jugador de la Concacaf
Te recomendamos
"Era un equipo engorroso": Guille Franco analizó la rivalidad de la Selección Mexicana con Argentina
Selección Mexicana
Copa del Mundo

LO ÚLTIMO

 