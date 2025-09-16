México es la tercera selección más cara en la Copa del Mundo Sub-20

Se acerca el Mundial sub-20, competición que tiene a la Selección Mexicana entres las plantillas más caras de la Copa del Mundo que se celebrará en Chile en unos días.

La selección dirigida por Eduardo Arce, es el equipo con la tercera plantilla más cara del Mundial Sub-20, por debajo de Brasil y España, el jugador más caro de México es Obed Vargas, mexicano del Seattle Sounders que vale €8 millones de euros.

La selección sub-20 es la tercera más cara del Mundial de la categoría | @miselecciónmx

Elías Montiel ($5 MDE), Íker Fimbres (€3.5 MDE) y Gilberto Mora (€3 MDE) son los jugadores más valiosos de esta selección, la cual debutará ante Brasil el próximo domingo 28 de septiembre.

En conjunto, con un promedio de edad de 19.8 años, el Tricolor Sub-20 tiene un valor en conjunto de €30.60 millones de euros, superando a equipos como Italia, Francia, Marruecos, Noruega, entre otras.

Brasil sub-20 tiene un valor en conjunto de €86.55 millones de euros, mientras que España Sub-20 tiene un valor de €39.45 millones de euros.

Valor de las selecciones sub-20

Selección Valor (millones de euros) Brasil €86.55 MDE España €39.45 MDE México €30.60 MDE Italia €21.48 MDE Paraguay €15.48 MDE Francia €11.75 MDE Marruecos €11.03 MDE Colombia €10.75 MDE Noruega

Australia €10.48 MDE

€8.43 MDE

