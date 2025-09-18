Grupo dueño de Atlético La Paz compra equipo en Portugal

El club Atlético La Paz y todo su grupo empresarial rompió una barrera y logró concretar la compra del 80 por ciento del club lusitano Grupo Desportivo de Chaves. El grupo, encabezado por Arturo Lomelí, se convirtió en el primer mexicano en tener a un equipo portugués.

La negociación estuvo a cargo del presidente del club sudcaliforniano, Samuel Hernández, quien logró un hito sin precedentes en el balompié nacional. Actualmente, el GD Chaves milita en la Segunda División del futbol luso, aunque es uno de los clubes con mayor trascendencia en Portugal, con más de 70 años de historia.

El grupo inversor | @gdchaves1949

De Torreón al distrito de Villa Real

Con información de El Francotirador, revelada en su columna del 18 de septiembre, Arturo Lomelí eligió a Dante Elizalde, expresidente de Santos Laguna, como el nuevo presidente del Chaves. Lomelí escogió a Elizalde por encima de Samuel Hernández, pese a que él se formó por tres años en el viejo continente.

Elizalde no llegará sólo a la península ibérica, pues también lo acompañarán Manyra Hernández, exdirectora de Santos, y Eduardo Fentanes, también exdirector técnico de los de Torreón.

El grupo inversor | @gdchaves1949

El anuncio oficial

Por medio de un comunicado en las redes sociales de ambos clubes, la directiva anunció que el proyecto busca potenciar y respetar la historia del conjunto luso. De igual forma, la filosofía del conjunto será: "cautivar al mundo a través del futbol".

"El GD Chaves se une a un proyecto que integra culturas, mercados y pasiones en una misma visión. Respetamos su historia emblemática y a su afición, al mismo tiempo que ponemos a disposición nuestra experiencia empresarial, nuestro modelo de formación y la determinación de construir proyectos sostenibles que inspiren a las próximas generaciones", se lee en el comunicado.

Atlético La Paz | IMAGO7