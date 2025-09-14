Atlético La Paz asalta el Jalisco: doblete de Rivera no alcanza y los aurinegros ganan 3-2

El Estadio Jalisco amaneció felino y terminó con zarpazos encontrados. Leones Negros abrió el telón con la convicción de quien se sabe en casa y, muy pronto, encontró premio. Pero Atlético La Paz aguantó la primera embestida, respondió con oficio y, a la postre, salió con una victoria trabajada que pesará en la tabla y en la memoria.

Fue un partido de rachas y pulsos. La UdeG pegó primero y también se levantó cuando tocó remar contracorriente; los paceños, en cambio, supieron leer los momentos y convertirlos en puntos. Tres penales en la noche —dos para la visita, uno para el local— terminaron por inclinar un duelo que ofreció de todo: vértigo, polémica y un guion cambiante.

Al final, el 2-3 favoreció a Atlético La Paz en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión, con anotaciones de Édson Rivera (13’ y 70’), Óscar Manuel Millán (30’), Daniel 'Fideo' Álvarez (49’, penal) y Ulises Jaimes (79’, penal).

Un arranque negro y oro

La UdeG salió con colmillo. A los 13’, Édson Rivera apareció con ese sentido del área que lo ha vuelto bandera melenuda: control breve, definición seca y rugido en la grada. La ventaja, sin embargo, activó a La Paz, que emparejó la noche al 30’ con Óscar Manuel Millán, oportuno para cazar un rebote y firmar el 1-1.

El complemento arrancó con giro brusco: Daniel Álvarez transformó un penalti al 49’ y volteó la historia (1-2). La decisión encendió a la tribuna y al banquillo local, y en esa chispa Leones Negros halló oxígeno: nueva pena máxima y Rivera, desde los once pasos, empató al 70’ (2-2). La inercia parecía de los tapatíos, pero el fútbol premia la sangre fría: al 79’, Ulises Jaimes pidió la pelota desde el manchón y no falló. 2-3 y mazazo definitivo.

Édson Rivera celebra uno de sus dos goles I IMAGO7

Detalles que contaron

La victoria paceña además extiende una rivalidad reciente que, aunque joven, ya cargaba antecedentes de golpes sonados en el Jalisco. Los aurinegros habían anunciado en la previa un viaje con la mira puesta en repetir viejas travesuras, y cumplieron.

Leones Negros se va con el amargor de haber marcado dos veces y, aun así, perder en casa; la puntería estuvo, pero los detalles en ambas áreas y el manejo emocional de los penales marcaron diferencia. Atlético La Paz, en cambio, se lleva algo más que tres puntos: la confirmación de que puede competir y ganar en una de las plazas más pesadas del circuito, con personalidad y eficacia en momentos críticos. La bitácora oficial respalda el veredicto: tres goles visitantes, dos locales y una noche de guion caprichoso en el Jalisco.

'Fideo' Álvarez, tras marcar a la UdeG I IMAGO7