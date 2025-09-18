Heung-min Son consigue su primer hat-trick en MLS en victoria de LAFC sobre Real Salt Lake

Heung-min Son consiguió su primer triplete en la MLS con una definición barriéndose al minuto 82 y Los Angeles FC derrotó 4-1 a Real Salt Lake la noche del miércoles.

AP

Así fue el triunfo de LAFC sobre Real Salt Lake

Los Angeles venía de un triunfo 4-2 sobre San José el sábado, cuando Denis Bouanga firmó el tercer hat trick de su carrera y Heung-min añadió el otro gol en el primer minuto del partido. Salt Lake ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros.

Heung-min, quien se unió a LAFC hace un mes procedente de la Premier League inglesa, abrió el marcador en el minuto 3 tras un contragolpe. En el 16 quedó completamente solo en el centro del campo y disparó desde la distancia para el 2-0.

AP

Bouanga supera marca histórica de Carlos Vela

El surcoreano volvió a aparecer en el marcador al minuto 70 en una jugada de 2 contra 1 junto a Bouanga, definiendo con facilidad para el 3-1. Seis minutos después, Bouanga anotó en otro contragolpe para romper el empate con la leyenda del club Carlos Vela y convertirse en el máximo goleador en la historia de LAFC con 94 tantos.

RSL desperdició un penal al minuto 45, cuando el disparo de Rwan Cruz pegó en el poste derecho y recorrió la portería hasta las manos del arquero Hugo Lloris, quien ya se había lanzado hacia el otro lado.

El joven Zavier Gozo descontó para Real Salt Lake al 76' con una espectacular chilena.

AP