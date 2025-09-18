‘Ahora si’ Angel Di María da la bienvenida a José Mourinho

La llegada de José Mourinho a las águilas del Benfica significó un movimiento mediático para el equipo de la Liga de Portugal, no solo los fanáticos se mostraron emocionados por la noticia, sino que también algunos jugadores con historia en el club, mostraron su alegría.

Reencuentro en Benfica

Luego de que las águilas publicaron de manera oficial la llegada del estratega en sus redes sociales, uno de los primeros en reaccionar fue Ángel Di María, jugador que ya había compartido vestidor con Mou en su etapa con el Real Madrid y posteriormente en el Fenerbahce, por lo que no pudo contener su emoción por él.

“Ahora sí”, escribió el ‘Fideo’ en la publicación de los de Lisboa. cabe recordar que además de ser buen amigo de ‘Mou’, otra de las razones por las cuales el jugador pudo publicar eso es porque no terminó nada bien su relación con el entrenador anterior, del Benfica, Bruno Lage.

Con Mou en el Real Madrid, Di María, fue uno de los jugadores fundamentales de la plantilla, tomando el extremo izquierdo del campo y no soltándolo, siendo la temporada en que más colaboraciones en goles tuvo, situación que se tepitio en Turquía al ser parte de su once titular.

Además de la buena química en el terreno de juego, el ‘Fideo’, también ha confesado su buena amistad con el técnico, describiéndolo como un ‘fenómeno’ y como una muy buena persona.

