Rodrygo rompe el silencio sobre sus rumores en la temporada pasada: 'Pasé un momento difícil'

Rodrygo Goes perseveró y consiguió permanecer en el Real Madrid una temporada más. Sin embargo, en sus propias palabras, el extremo brasileño pasó por un mal momento personal, razón por la cual su juego se vio disminuido y sus minutos también.

"Estoy volviendo poco a poco, después de todo lo que he pasado. Pasé por un momento muy difícil al final de la temporada pasada. Quiero agradecer a mi familia por estar conmigo durante este tiempoE, comentó el brasileño en entrevista con TNT Sports.

Rodrygo | AP

Agradecimientos a Ancelotti

De igual forma, el extremo se rindió a quien fuera su entrenador en el conjunto merengue y ahora en la Selección Brasileña: Carlo Ancelotti. El jugador paulista agradeció la ayuda del italiano y confesó su gran respeto y admiración por 'Carletto'.

"Quiero darle las gracias a Ancelotti, porque él sabe mejor que nadie lo que he pasado y me ha ayudado mucho", comentó el jugador brasileño. Rodrygo fue de los jugadores favoritos en el esquema de Ancelotti en la Casa Blanca.

Rodrygo | AP

Su participación con Xabi Alonso

Pese a que el comienzo fue difícil, Rodrygo consiguió volver a ser un gran jugador de rol dentro del Real Madrid. Xabi Alonso fue escéptico con respecto al nivel del brasileño, sin embargo, Rodrygo consiguió ser fundamental en el último partido de Champions League.

"Me dedico cada día, esperando la oportunidad. Sé que Xabi Alonso ha estado cambiando mucho su juego. Empezó esta temporada poniéndome más por la izquierda, pero todos saben que puedo jugar por dentro, por la derecha, como siempre", aseveró el paulista.

Rodrygo | AP