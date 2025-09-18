Rodrigo Huescas debuta en Champions League; ¿cuántos mexicanos han jugado el torneo europeo?

Rodrigo Huescas debutó en la Champions League con el Copenhague en el duelo ante Bayer Leverkusen en la Fase de Liga, etapa del nuevo formato. El lateral se convierte en el mexicano número 28 en disputar esta competencia oficialmente.
Huescas se une a selecto grupo de mexicanos en Champions League
Durante la historia de la competencia, se ha construido un selecto grupo de mexicanos que han tenido la oportunidad de estar. Nombres como los de Hugo Sánchez, Javier Hernández, Rafael Márquez, Andrés Guardado, entre otros, se han escrito en la lista.
Para esta temporada, Rodrigo Huescas es el único mexicano que disputará la Champions League en la temporada 2025-26, lo que es significativo para el futbol nacional, ya que el roce internacional le aportará una gran experiencia.
Con 22 años de edad, Huescas se convierte en un jugador más que tiene la oportunidad de estar en uno de los escenarios más importantes del futbol mundial, luego de su exitoso paso por Cruz Azul y su consolidación en el Copenhague.
Todos los mexicanos que han jugado Champions League
El lateral mexicano se incorporó a la lista de los futbolistas nacionales que han disputado el torneo más importante de clubes en Europa. Huescas se ganó su oportunidad con el equipo danés, Copenhague para estar en este escenario.
|JUGADOR
|EQUIPO
|1. Hugo Sánchez
|Real Madrid
|2. Sergio Almaguer
|Galatasaray
|3. Rafael Márquez
|Barcelona
|4. Javier Hernández
|Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen
|5. Andrés Guardado
|PSV, Valencia, Bayer Leverkusen
|6. Giovani dos Santos
|Barcelona
|7. Jonathan dos Santos
|Barcelona
|8. Francisco ‘Kikín’ Fonseca
|Benfica
|9. Carlos Vela
|Real Sociedad
|10. Nery Castillo
|Olympiacos, Shakhtar
|11. Raúl Jiménez
|Atlético de Madrid, Benfica
|12. Héctor Moreno
|AZ Alkmaar, PSV
|13. Ricardo Osorio
|Stuttgart
|14. Pável Pardo
|Stuttgart
|15. Francisco Javier Rodríguez
|PSV
|16. Carlos Salcido
|PSV
|17. Guillermo Franco
|Villareal
|18. Héctor Herrera
|Porto y Atlético de Madrid
|19. Diego Reyes
|Porto
|20. Jesús ‘Tecatito’ Corona
|Porto
|21. Miguel Layún
|Porto
|22. Raúl Gudiño
|APOEL
|23. Hirving Lozano
|PSV y Napoli
|24. Érick Gutiérrez
|PSV
|25. Edson Álvarez
|Ajax
|26. Jorge Sánchez
|Ajax y Porto
|27. Santiago Giménez
|Feyenoord
|28. Rodrigo Huescas
|Copenhague