Rodrigo Huescas debuta en Champions League; ¿cuántos mexicanos han jugado el torneo europeo?

Rodrigo Huescas debutó en Champions League: ¿Cuántos mexicanos han jugado el torneo europeo?

Con el debut del lateral, se alarga la lista de futbolistas nacionales que han estado en el certamen

David Torrijos Alcántara
18 de Septiembre de 2025

Rodrigo Huescas debutó en la Champions League con el Copenhague en el duelo ante Bayer Leverkusen en la Fase de Liga, etapa del nuevo formato. El lateral se convierte en el mexicano número 28 en disputar esta competencia oficialmente.

Huescas se une a selecto grupo de mexicanos en Champions League 

Durante la historia de la competencia, se ha construido un selecto grupo de mexicanos que han tenido la oportunidad de estar. Nombres como los de Hugo Sánchez, Javier Hernández, Rafael Márquez, Andrés Guardado, entre otros, se han escrito en la lista.

Para esta temporada, Rodrigo Huescas es el único mexicano que disputará la Champions League en la temporada 2025-26, lo que es significativo para el futbol nacional, ya que el roce internacional le aportará una gran experiencia.

Con 22 años de edad, Huescas se convierte en un jugador más que tiene la oportunidad de estar en uno de los escenarios más importantes del futbol mundial, luego de su exitoso paso por Cruz Azul y su consolidación en el Copenhague.

Todos los mexicanos que han jugado Champions League

El lateral mexicano se incorporó a la lista de los futbolistas nacionales que han disputado el torneo más importante de clubes en Europa. Huescas se ganó su oportunidad con el equipo danés, Copenhague para estar en este escenario. 

JUGADOREQUIPO
1. Hugo SánchezReal Madrid
2. Sergio AlmaguerGalatasaray
3. Rafael MárquezBarcelona
4. Javier HernándezManchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen
5. Andrés GuardadoPSV, Valencia, Bayer Leverkusen
6. Giovani dos SantosBarcelona
7. Jonathan dos SantosBarcelona
8. Francisco ‘Kikín’ FonsecaBenfica
9. Carlos VelaReal Sociedad
10. Nery CastilloOlympiacos, Shakhtar
11. Raúl JiménezAtlético de Madrid, Benfica
12. Héctor MorenoAZ Alkmaar, PSV
13. Ricardo OsorioStuttgart
14. Pável PardoStuttgart
15. Francisco Javier RodríguezPSV
16. Carlos SalcidoPSV
17. Guillermo FrancoVillareal
18. Héctor HerreraPorto y Atlético de Madrid
19. Diego ReyesPorto
20. Jesús ‘Tecatito’ CoronaPorto
21. Miguel LayúnPorto
22. Raúl GudiñoAPOEL
23. Hirving LozanoPSV y Napoli
24. Érick GutiérrezPSV
25. Edson ÁlvarezAjax
26. Jorge SánchezAjax y Porto
27. Santiago GiménezFeyenoord
28. Rodrigo Huescas Copenhague 
