Rodrigo Huescas debuta en Champions League; ¿cuántos mexicanos han jugado el torneo europeo?

Rodrigo Huescas debutó en la Champions League con el Copenhague en el duelo ante Bayer Leverkusen en la Fase de Liga, etapa del nuevo formato. El lateral se convierte en el mexicano número 28 en disputar esta competencia oficialmente.

Huescas se une a selecto grupo de mexicanos en Champions League

Durante la historia de la competencia, se ha construido un selecto grupo de mexicanos que han tenido la oportunidad de estar. Nombres como los de Hugo Sánchez, Javier Hernández, Rafael Márquez, Andrés Guardado, entre otros, se han escrito en la lista.

Para esta temporada, Rodrigo Huescas es el único mexicano que disputará la Champions League en la temporada 2025-26, lo que es significativo para el futbol nacional, ya que el roce internacional le aportará una gran experiencia.

Con 22 años de edad, Huescas se convierte en un jugador más que tiene la oportunidad de estar en uno de los escenarios más importantes del futbol mundial, luego de su exitoso paso por Cruz Azul y su consolidación en el Copenhague.

Todos los mexicanos que han jugado Champions League

El lateral mexicano se incorporó a la lista de los futbolistas nacionales que han disputado el torneo más importante de clubes en Europa. Huescas se ganó su oportunidad con el equipo danés, Copenhague para estar en este escenario.

JUGADOR EQUIPO 1. Hugo Sánchez Real Madrid 2. Sergio Almaguer Galatasaray 3. Rafael Márquez Barcelona 4. Javier Hernández Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen 5. Andrés Guardado PSV, Valencia, Bayer Leverkusen 6. Giovani dos Santos Barcelona 7. Jonathan dos Santos Barcelona 8. Francisco ‘Kikín’ Fonseca Benfica 9. Carlos Vela Real Sociedad 10. Nery Castillo Olympiacos, Shakhtar 11. Raúl Jiménez Atlético de Madrid, Benfica 12. Héctor Moreno AZ Alkmaar, PSV 13. Ricardo Osorio Stuttgart 14. Pável Pardo Stuttgart 15. Francisco Javier Rodríguez PSV 16. Carlos Salcido PSV 17. Guillermo Franco Villareal 18. Héctor Herrera Porto y Atlético de Madrid 19. Diego Reyes Porto 20. Jesús ‘Tecatito’ Corona Porto 21. Miguel Layún Porto 22. Raúl Gudiño APOEL 23. Hirving Lozano PSV y Napoli 24. Érick Gutiérrez PSV 25. Edson Álvarez Ajax 26. Jorge Sánchez Ajax y Porto 27. Santiago Giménez Feyenoord 28. Rodrigo Huescas Copenhague

