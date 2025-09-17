Sergio Ramos y Keylor Navas se reencuentran en México fuera de las canchas y al ritmo de la música

Dos leyendas del Real Madrid ya pisan la Liga MX y

aunque la afición espera con ansias verlos enfrentarse en el terreno de juego, Sergio Ramos y Keylor Navas sorprendieron al protagonizar un reencuentro muy especial en México, pero lejos de los estadios.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el defensa español y el portero costarricense compartieron un momento nostálgico con sus seguidores. Ambos recordaron sus años gloriosos en el Real Madrid, donde juntos levantaron títulos y forjaron una amistad que trasciende el fútbol.

Música en el reencuentro

El encuentro no solo fue un repaso de anécdotas, también sirvió como plataforma para un proyecto personal de Ramos: “Cibeles”, la canción con la que debuta en el mundo de la música. En el videoclip, Navas tiene una participación especial, apareciendo con algunas de sus mejores atajadas vestido de blanco, lo que desató aún más emoción entre los madridistas.

El gesto generó comentarios de cariño entre los aficionados, que vieron cómo dos ídolos siguen conectados, ahora a través de la música, además del balón.

Sergio Ramos y Keylor Navas conversando un poco. Pronto se reencontrarán en el campo cuando Monterrey juegue contra Pumasel 18 de octubre; esto luego de haber compartido grandes momentos en el Real Madrid. HISTÓRICOS. pic.twitter.com/BVEYzaGGRA — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) September 17, 2025

¿Cuándo se reencuentran Ramos y Navas en cancha?

El momento deportivo llegará pronto. El Rayados vs Pumas, uno de los partidos más atractivos de la temporada, marcará el reencuentro en el césped de ambos exmadridistas. El duelo corresponde a la Jornada 13 de la Liga MX y se disputará el 10 de octubre en el Gigante de Acero.

Hasta entonces, los fans tendrán que conformarse con esta reunión llena de música y nostalgia que mostró que la amistad entre Sergio Ramos y Keylor Navas sigue más viva que nunca.

