Copenhague empata ante Bayer Leverkusen en Champions League; Rodrigo Huescas dio una asistencia

Los últimos minutos en la capital de Dinamarca fueron una locura con tres goles

Iliany Aparicio
18 de Septiembre de 2025

El mexicano Rodrigo Huescas vivió una noche especial en la UEFA Champions League 2025/26 al debutar como titular con el Copenhague, justo el día de su cumpleaños, en el empate 2-2 frente al Bayer Leverkusen.

El encuentro comenzó de manera inmejorable para el conjunto danés, cuando Jordan Larsson abrió el marcador apenas al minuto 9. El propio Huescas estuvo muy cerca de firmar el 2-0 y estrenar su cuenta goleadora en el torneo continental, pero el arquero salvó con una espectacular atajada con el pie.

En la recta final del partido, el dramatismo se apoderó del campo. Alejandro Grimaldo empató para los alemanes al minuto 82 con un golazo de tiro libre. Poco después, Robert Vinicius Rodrigues volvió a adelantar al Copenhague al 86’, haciendo soñar a la afición con una victoria histórica.

Sin embargo, el infortunio llegó al 88’, cuando Pantelis Hatzidiakos marcó en propia portería y selló el 2-2 definitivo.

 

 

A pesar del empate, el debut de Huescas destacó no solo por la coincidencia con su cumpleaños, sino también por la personalidad mostrada en el máximo escenario europeo.

