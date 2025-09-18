Brujas golea al Mónaco en la primera jornada de la Champions League

Brujas sumó sus primeros tres puntos de la Champions League con una cómoda victoria sobre el Mónaco por 4 a 1. En tan solo 45 minutos, el club belga ya tenía sentenciado el encuentro para iniciar con el pie derecho la Fase de Liga.

Así fue el triunfo de Brujas sobre Mónaco 

Nicolò Tresoldi puso el primero en el minuto 32, lo que abrió la llave para que llegaran otros dos tantos en 10 minutos. Raphael Onyedika aumentó la cuenta al 39’, y al 42’, Hans Vanaken sentenció el marcador para relajar al entrenador, Nicky Hayen.

Mónaco tuvo la oportunidad anteriormente de irse arriba en el marcador, luego de un penalti tirado por Maghnes Akliouche. Simon Mignolet atajó de buena forma el intento para evitar la caída de su arco, lo que cambió el rumbo del encuentro.

Con el resultado en la bolsa, Brujas solo tuvo que continuar con el trámite, pero al 75’ encontró una anotación más para terminar de enterrar al rival. Ansu Fati descontó para el Mónaco en los últimos suspiros del encuentro en Bélgica.

Brujas inicia con el pie derecho la Champions League 

Sin muchos problemas, el Club Brujas tuvo una cómoda victoria en la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Mónaco se vio frágil y le dio ventajas a los locales para que se fueran a casa con una goleada.

