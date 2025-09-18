¡Una manita! Frankfurt goleó a Galatasaray en su debut en Champions

Desde un abarrotado, Deutsche Bank Park, en la inminente ciudad de Frankfurt, las águilas aplastaron a los turcos del Galatasaray, quienes dieron pie a la derrota con errores puntuales en la zona defensiva del campo, en la Jornada 1 de la Champions League.

Derrota del Galatasaray en Champions | AP

Primer tiempo con voltereta

El silencio se hizo dueño del campo alemán cuando el visitante se adelantó en el marcador apenas al minuto 8, gracias a una buena recuperación del balón al medio campo, misma que terminó con un golazo del turco, Yunus Akgün.

Pese unos ‘fuertes’ casi 40 minutos iniciales, la tragedia inicio para el Galatasaray, cuando al minuto 37, Doani, encontró un mal rechace de la defensa y tras quedar mano a mano, terminó por picar el balón y marcar el tanto del empate y el inicio de la goleada.

Solo cinco minutos después caería el tercero del encuentro, de la mano de Can Uzun, quien con un control de balón perfecto en el área chica y una gran media vuelta, mandó el balón al ángulo izquierdo, esto a raíz de un centro perfecto por parte del delantero, Burkardt. Pasados escasos dos minutos desde el segundo tanto, un tiro libre bien cobrado por las águilas terminó en un autogol gracias a una desconcentracion del portero, Uğurcan Çakır y el defensor, Davinson Sánchez.

Goleada de Frankfurt en casa | AP

Eintracht Frankfurt cumplió a su afición

Ya con el marcador 3-1 a favor de los locales, las deficiencias defensivas del Galatasaray se vieron reflejadas una vez más en el marcador, esto gracias a un terrible error en la marca de los turcos, dejando solo a Jonathan Burkardt, que de cabeza puso el cuarto de la noche.

Finalmente, la goleada se consumió al minuto 74, cuando una mala salida del defensor, Davinson Sánchez dejó mano a mano al alemán, Ansgar Knauff, quien sin problema libro al portero y cerró el 5-1 final.

