LDU Quito vs Sao Paulo EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Ida

La Copa Libertadores 2025 ofrece otro capítulo apasionante en su camino hacia las semifinales. Este jueves 18 de septiembre, Liga de Quito recibirá a São Paulo en la capital ecuatoriana, por el partido de ida de los Cuartos de Final. La serie promete ser pareja y con condimentos especiales, marcada por la siempre exigente altura de Quito.

El conjunto brasileño, dirigido por Hernán Crespo, es consciente de la dificultad que implica jugar en los 2.850 metros de altitud. “Yo jugué en la altura con la selección argentina. Es un poco diferente, pero la idea de juego es la misma. Sabemos que es importante (el tema de la altura), pero este equipo tiene con qué jugar a la pelota allá”, expresó el entrenador en la conferencia previa, confiado en la capacidad de su plantel para adaptarse.

El cruce entre Liga y São Paulo trae a la memoria lo sucedido en 2023, cuando ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En esa serie, la ventaja obtenida en Quito resultó clave para los ecuatorianos. Aunque São Paulo logró forzar los penales en el Morumbí, fue Liga de Quito quien se quedó con la clasificación y, posteriormente, se consagró campeón del torneo continental.