Manchester City vence a Napoli en el regreso de Kevin De Bruyne al Etihad Stadium

Manchester City tuvo una noche complicada en el Etihad Stadium, pero las dificultades no le impidieron llevarse la victoria sobre Napoli en la primera jornada de la Fase de Liga de Champions League. Los de Pep Guardiola se embolsaron tres puntos con el marcador de 2 a 0.

AP

Así fue la victoria de Manchester City sobre Napoli

En el regreso de Kevin De Bruyne a Mánchester, específicamente la casa del City, el Napoli no pudo resistir, aunque aguantaron por varios minutos la asfixia que los locales aplicaron, más cuando Giovanni Di Lorenzo se fue expulsado por una entrada a Erling Haaland. Tras ello, el mediocampista belga salió de la cancha.

Fue hasta el minuto 56 que Manchester City logró abrir el marcador. Fue Erling Haaland el autor del primer tanto con un disparo de cabeza bien colocado para vencer a Vanja Milinković-Savić, quien ya había intervenido de manera importante anteriormente.

AP

Con una jugada individual impresionante, Jeremy Doku aumentó la ventaja y selló el triunfo para Manchester City, que tras ese gol solo sobrellevó el trámite con posesión del balón. Al final del partido, la afición Citizen ovacionó y coreó el nombre de Kevin De Bruyne.

Napoli no aguantó la asfixia del City

Napoli intentó resistir, pero la persistencia de Manchester City fue mayor para que finalmente se llevaran los tres puntos en el inicio de la Fase de Liga de la Champions League, en la que Guardiola se quiere reivindicar luego de los resultados en la temporada pasada.

AP