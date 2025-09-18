Marcus Rashford sobre su llegada a Barcelona: "Estoy aprendiendo, es otro futbol"

Este jueves, en el debut del FC Barcelona en la UEFA Champions League, Marcus Rashford marcó doblete para que el club catalán consiguiera su primera victoria en St. James Park, casa del Newcastle United.

Después del partido, el extremo inglés, aseguró que se está adaptando a una nueva manera de jugar futbol, haciendo alusión a que en el club blaugrana, el deporte se juega desde otra perspectiva.

Marcus Rashford habló sobre su rendimiento actual con el Barcelona | AP

"Está yendo bien, estoy aprendiendo mucho aquí, es otro fútbol, pero estoy disfrutando mucho", comentó Rashford para TNT Sports

Rashford, que salió del Manchester United a mitad de la temporada pasada, ha jugado cinco encuentros en el cuadro cinco veces ganador de la Champions League, el encuentro en Newcastle fue el primero en la UCL, donde fue galardonado como el jugador más valioso del encuentro.

'Queremos ganarlo todo'

El extremo inglés, que llegó este verano a Barcelona, aseguró que una de las metas del cuadro catalán es lograr ganar todos los trofeos que disputen en esta temporada, prestando especial atención en la Champions League, la cual no ganan desde hace 10 años.

"Es una experiencia increíble. Siempre he sido un admirador de Barcelona y los he visto jugar desde que era pequeño. Queremos ganar todo lo posible. En nuestras cabezas solo está ganarlo todo", finalizó Rashford

