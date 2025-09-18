¡Importante ventaja! L.D. Universitaria de Quito derrotó 2-0 a São Paulo

La Copa libertadores está llegando a su parte final, con únicamente ocho equipos buscando calificar a las Semifinales del torneo en la Ida de los Cuartos de Final, donde L.D. Universitaria, dio la sorpresa al derrotar al São Paulo por la mínima.

Gol de la Liga de Quito | AP

Ventaja histórica

En un duelo que inició ‘roto’ desde el minuto 1, con los de Quito volcados hacia adelante pero siendo neutralizados por la ordenada línea defensiva de los brasileños, los errores puntuales de São Paulo terminaron por ser los momentos clave para regresar con una derrota en casa.

En el minuto 14 del primer tiempo, Bryan Ramírez, recibió un pase perfecto entre líneas que lo dejó solo frente al marco del portero brasileño, Rafael Pires y con un disparo de boleo, terminó por poner el primer tanto del partido.

Ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores | AP

Segundo tiempo cerrado

Como era de esperarse, la segunda mitad inició con el equipo de São Paulo buscando llegar al área rival, sin embargo, la línea de cinco de Quito terminó con toda opción visitante de poder recortar las distancias.

El reloj continuó su marcha con disparos de larga distancia de Quito y llegadas sin éxito de los brasileños, sin embargo, cuando se creía que el marcador no se movería más, un error en la zaga defensiva del Tricolor Paulista, causó que los locales pusieran el segundo gol de la noche, gracias a un zapatazo de Michael Estrada.

Ya con el 2-0, el silbante hizo sonar su silbato y dio por concluidas las acciones, con este resultado, São Paulo , tendrá que remar contracorriente el próximo jueves 25 de septiembre.

AP