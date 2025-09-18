Flamengo vs Estudiantes de la Plata EN VIVO Copa Libertadores Cuartos de Final Ida

La Copa Libertadores 2025 entra en etapa decisiva y este jueves tendrá uno de sus duelos más atractivos: Flamengo recibe a Estudiantes de La Plata en el Maracaná, por la ida de los Cuartos de Final. El ganador de esta serie se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Vélez y Racing, lo que asegura presencia argentina en esa instancia.

El Mengão llega en un momento sólido y con la confianza en alza. En octavos de final eliminó a Internacional de Porto Alegre con autoridad: 1-0 en el Maracaná y 2-0 en condición de visitante, para un global de 3-0 que reafirmó su jerarquía como candidato.

Del otro lado, el Pincha superó una llave mucho más ajustada frente a Cerro Porteño. La clasificación se definió en Asunción gracias a un penal convertido por Santiago Ascacibar en tiempo de descuento, único gol de la serie, que terminó inclinando la balanza a favor de los dirigidos por Eduardo Domínguez.