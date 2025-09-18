Derbi de Roma cambia de horario para evitar la violencia entre los ultras

El clásico de la capital italiana se jugará, por primera vez, a las 12 del medio día, buscando evitar encontronazos entre las aficiones

Roma y Lazio cambiarán de horario para evitar violencia
Associated Press (AP)
18 de Septiembre de 2025

La Roma enfrenta dificultades para anotar bajo la dirección del entrenador Gian Piero Gasperini, conocido por su mentalidad ofensiva.

La Lazio parece confundida en la gestión del técnico Maurizio Sarri, quien está de regreso, pero abandonó el estadio intempestivamente después de una derrota en la Serie A ante Sassuolo el fin de semana pasado.

Y ambos equipos enfrentan problemas de "fair play financiero" que han limitado su capacidad para maniobrar en el mercado de transferencias.

Así que este derbi de la capital se perfila como deslucido el domingo. Pero siempre hay emoción cuando la Roma se enfrenta a la Lazio.

Los clubes de la capital tienen una motivación extra tras los decepcionantes resultados de la fecha anterior.

Roma cayó en casa 1-0 ante Torino y ha producido solo dos goles en tres partidos desde que Gasperini fue contratado para reemplazar al retirado Claudio Ranieri después de nueve temporadas de alta cosecha de puntos en Atalanta.

Las cosas para la Roma se complican más ante el hecho de que el talentoso mediapunta argentino Paulo Dybala se perderá el derbi por una lesión en el muslo izquierdo.

Los Giallorossi dependerán del recién fichado delantero irlandés Evan Ferguson para hacer goles, mientras que Lazio recurrirá al atacante senegalés Boulaye Dia.

El partido comenzará a las 12:30 de la tarde hora local en un intento por desalentar la violencia de los aficionados después de que el derbi anterior en abril fue comparado con una "guerra urbana" tras resultar heridos 24 agentes de policía.

