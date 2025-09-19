Jude Bellingham regresa a la convocatoria del Real Madrid tras tres meses fuera

Luego de estar casi tres meses fuera, una de las principales figuras del cuadro Merengue, el seleccionado inglés, Jude Bellingham, está de regreso en la convocatoria de los 22 jugadores disponibles para Xabi Alonso, en su próximo partido de LaLiga ante el R.C.D. Espanyol.

Bellingham en entrenamiento | @realmadrid

Ya salen las estrellas

Después de tres largos meses fuera, Bellingham podrá tener su anhelado debut en la competición española, acompañado de todas las estrellas del Real Madrid, siendo esta convocatoria una de las más completas desde la llegada de Alonso, ya que las lesiones en el cuadro blanco estaban a la orden del día cuando arribó el estratega.

Los Merengues buscarán su quinta victoria de manera consecutiva y de esta manera asegurar un fin de semana más su liderato de LaLiga, siendo perseguidos por el Barcelona, solo con dos puntos abajo.

@realmadrid

¿Por qué estuvo fuera tanto tiempo Bellingham?

Jude, fue baja del cuadro español en el mes de junio, esto debido a problemas en su hombro desde tiempo atrás, sin embargo, con el Mundial de Clubes a la vuelta de esquina, el jugador optó por retrasar su proceso hasta que las molestias ya fueron demasiado fuertes.

Se estimó que el proceso de recuperación sería de dos a tres meses, afortunadamente para el equipo y el jugar este tiempo se redujo. Bellingham, si bien podría debutar en esta temporada en LaLiga este fin de semana, en Champions League ya tuvo una reaparición en la convocatoria del Real Madrid, cuando derrotó al Marsella 2-1.

Bellingham en Real Madrid | @realmadrid