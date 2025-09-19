Barcelona confirma su sede en Champions League para partido ante PSG

El FC Barcelona confirmó a través de un comunicado oficial que el partido de la Fase de Liga de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain (PSG) se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic.

El conjunto blaugrana había iniciado su actividad en LaLiga en el Estadio Johan Cruyff, pero para la competición europea la UEFA exige recintos de mayor capacidad y condiciones específicas, por lo que el club trasladará este encuentro a Montjuic, ya que el Spotify Camp Nou continúa en remodelación.

Estadio Johan Cruyff | AP

Comunicado del Barcelona

“El Barcelona anuncia que el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, previsto para el 1 de octubre contra el París Saint-Germain, se jugará en el Estadio Olímpico”, señaló el club en su nota.

Asimismo, la directiva culé aseguró que trabaja para obtener los permisos que permitan la inauguración del renovado Camp Nou lo más pronto posible.

El Olímpico | AP

Normativas UEFA en la Champions League

La UEFA Champions League establece en su reglamento varias normativas que los clubes deben cumplir en cuanto a sede y organización de partidos:

Estadio registrado previamente : cada club debe notificar a la UEFA, antes del inicio de la competición, los estadios que usará como sede.

Aforo y seguridad : los encuentros de Champions deben disputarse en recintos con capacidad suficiente para albergar la demanda de público y con estrictos protocolos de seguridad.

Cambio de estadio : cualquier modificación de sede debe ser aprobada por la UEFA, siempre que el estadio alternativo cumpla los estándares de la competición.

Condiciones de juego y accesibilidad: el terreno debe estar en perfectas condiciones y el estadio debe garantizar accesibilidad para jugadores, árbitros, prensa y aficionados.

Camp Nou | AP