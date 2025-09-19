Estrellas el futbol reaccionan al doblete de Rashford en Champions League

En la Jornada 1 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, el FC Barcelona no decepcionó en su debut y se llevó los tres puntos ante el equipo del Newcastle, sin embargo, lo que en verdad se llevó los reflectores fue el jugador inglés, Marcus Rashford, quien deslumbró con dos golazos, situación que no pasó desapercibida en el mundo.

Rashford con Barcelona | @FCBarcelona

Solo aplausos para el nuevo jugador catalán

Luego de sus dos anotaciones, Rashford fue recibido entre aplausos por sus compañeros, situación que se vio reflejada en una publicación en redes sociales del jugador, donde compañeros y ex compañeros lo felicitaron por su excelsa actuación.

Jugadores como Pedri, Bruno Fernandes, Garnacho y Rasmus Højlund fueron algunos de los jugadores que felicitaron a Rashford en su publicación, además del propio Barcelona que le dio todo el reconocimiento tras el triunfo.

Calidad de sobra en Barcelona

Pese a las ausencias del Barca para el duelo ante el club inglés, Ansi Flick y compañía demostraron la calidada de sobra que hay en su plantilla, además de confirmar que la calidad de Marcus Rashford sigue intacta y se podrá contar con él para momentos importantes durante la temporada.

El próximo compromiso del club catalán y Rashford, será el siguiente domingo, cuando enfrenten al Getafe por la fecha 5 de LaLiga, mientras que en Champions, volverán a ver acción el próximo miércoles 1 de octubre cuando reciban al actual campeón, Paris Saint-Germain.



