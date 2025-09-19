Serie A: ¿Cuándo y dónde ver a Santiago Giménez en Udinese vs AC Milan?

El equipo del mexicano tendrá una prueba importante ante los Friulanos

Emiliano Arias Pacheco
19 de Septiembre de 2025

La Temporada 2025 de la Serie A tendrá su cuarta jornada este fin de semana, aunque para muchos ya será un punto de inflexión importante. Santiago Giménez y AC Milan perdieron en su debut en el Calcio, sin embargo, lograron reponerse y ganar sus últimos dos partidos.

Pese al gran momento de los Rossoneros, 'Santi' no pudo anotar en las primeras tres jornadas, por lo que la presión de los aficionados y de Massimiliano Allegri aumentaron. Ahora, el conjunto del mexicano tendrá un duelo complejo y de visitante ante Udinese, equipo que se mantiene invicto en la Serie A.

AC Milan y Santiago Giménez | AP
Los Friulanos empataron en la jornada inaugural ante Hellas Verona, sin embargo, lograron ganar sus últimos dos partidos. Uno de esos cotejos fue ante Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, siendo una de las grandes sorpresas del campeonato.

Último duelo en Serie A entre ambos

En el campeonato italiano, el conjunto de Il Diavolo se impuso en los dos últimos partidos. En su último cotejo, el conjunto del AC Milan goleó en San Siro al Udinese, encuentro en el que Santiago Giménez no fue ni a la banca.

Udinese | AP
¿Cuándo y dónde ver Udinese vs AC Milan?

  • Fecha: Sábado 20 de septiembre
  • Horario: 12:45 horas (tiempo del centro de México)
  • Lugar: Bluenergy Stadium, Údine, Italia
  • Transmisión: ESPN y Disney + Premium

