Atlas rescata empate ante Mazatlán de último minuto

Mazatlán y Atlas protagonizaron en la fecha 9 del Apertura 2025 uno de los partidos más flojos del torneo, ambos equipos demostraron dentro de la cancha porque están en los últimos lugares de la tabla de clasificación.

Los ‘Cañoneros’ se presentarían con ligera pretensiones de hacer daño sobre el arco de Camilo Vargas y en al menos una ocasión salvaría el guardameta.

Liga MX l IMAGO7

Benedetti falla penal

Sin embargo, los locales tendrían la más clara del primer tiempo, Nico Benedetti recibiría una falta dentro del área y posteriormente sería él mismo que ejecutaría la pena máxima; pero, su tiro terminaría estrellándose en el poste para que se fueran al descanso sin hacerse daño.

Para la segunda parte, poco y nada, pero, la tensión seguiría firme y en reiteradas ocasiones chocarían con unos conatos de bronca que no pasaron mayores.

Mazatlán l IMAGO7

Empate milagroso

Fue hasta los últimos minutos cuando el conjunto local abriría el marcador por conducto de Facundo Ezequiel Almada tras una buena una jugada, seguida por un centro para ser culminada con un certero cabezazo venciendo a Vargas.

Sin embargo, cuando todo parecía que los locales sellarían tres puntos de oro, aparecería una imprudencia dentro del área violeta, para que el árbitro marcara penal que convertiría Uros Durdevic.

Atlas l IMAGO7