Partido entre Mazatlán y Atlas se retrasa por condiciones climáticas

El duelo entre Mazatlán y Atlas tuvo que retrasarse por algunos minutos debido a las condiciones climatológicas, el partido en ‘El Encanto’ tuvo que iniciar alrededor de las 21:15 hrs cuando estaba programado para las 21:00.

Esta situación fue debido a la lluvia que azotó en la previa del encuentro y que tuvo que provocar el resguardo de la afición en la zona de techado para volver a sus respectivos lugares en la tribuna.

Mazatlán l IMAGO7

Previo al pitazo inicial se guardó un minuto de silencio en memoria de Yuridia de Jesus Perea Tolentino, quien era parte del staff del club Mazatlán y falleciera hace algunos días por un accidente automovilístico.

¿Cómo llegan?

Partido entre equipos de la parte baja, Mazatlán llega apenas por diferencia de goles por encima de Atlas, quienes se encuentran en decimoquinto y decimosexto puesto en la tabla de clasificación, ambos con seis unidades.

Cañoneros y Rojinegros registran números muy similares tras las ocho jornadas disputadas; con una victoria, tres empates y cuatro derrotas.

Liga MX l IMAGO7

Racha negativa

Mazatlán liga seis partidos sin conocer la victorias, mientras que Atlas llegan siete juegos enfilados sin triunfo, ahora querrán salir de esa racha negativa que han acumulado, una de las rachas más negativas en el torneo.

Cocca en Mazatlán l IMAGO7