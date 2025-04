¡Limpia Cañonera! Mazatlán se queda sin su director general y director deportivo

Mazatlán terminó el Clausura 2025 con una goleada por parte del América; aunque eso no fue la peor noticia. El conjunto de Víctor Manuel Vucetich, no logró clasificar a Play In y terminó como último lugar en la tabla de cociente.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Con información de Luis Castillo, debido a estos fracasos, los altos mandos del club tomaron una decisión. Mauricio Lanz, director general, y Carlos Vela, director deportivo; han dejado su cargo en Mazatlán.

Mauricio Lanz, Vucetich y Carlos Vela | IMAGO7|

Los malos resultados acompañaron al equipo, que pese a tener un mejor plantel que en temporadas anteriores, terminó el torneo con 17 puntos; en el lugar 16.

El equipo Cañonero, no solo quedó como último lugar en la tabla del cociente, sino que debe pagar la multa. Dos millones de dólares es la suma que debe pagar la directiva a la Liga MX.

Vucetich | IMAGO7|

¿Qué falló en Mazatlán?

Aunque no fue el peor equipo del campeonato, Mazatlán nunca pudo encontrar un estilo de juego definido. Vucetich no logró establecer su idea y planteamiento dentro del campo, por lo que en muchas ocasiones, el club Cañonero se mostró desorganizado en la cancha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS ACEVEDO SEÑALA A SUS COMPAÑEROS TRAS MAL PASO DE SANTOS: 'HACE FALTA MUCHÍSIMA CALIDAD