¿Dónde ver la Fase Final del Clausura 2025? Canales y equipos calificados

Con los 10 equipos clasificados a la Fase Final del Clausura 2025, las televisoras ya tienen rumbo en esta instancia. Para esta etapa de Liga MX, ESPN y Fox Sports ya no tendrán ningún juego, mientras que el resto se repartirán entre TUDN, TV Azteca y Tubi, con Televisa como la emisora que más juegos podría transmitir en la búsqueda del título.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

De los equipos que clasificaron directamente a los Cuartos de Final, tres son transmitidos por Televisa: el líder Toluca, América que terminó como segundo lugar y Cruz Azul en el tercer puesto, son los clubes que sus partidos de local van por la televisora de Chapultepec. Por lo tanto, TUDN tendrá tres de los cuatro partidos de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2025.

Andrés Vaca es el narrador principal de TUDN ı Imago7

Tanto a Tigres que terminó cuarto como a Necaxa que terminó en quinto los transmite TV Azteca, por lo que los dos juegos de esa eliminatoria se transmitirán por dicha televisora.

Al sexto lugar León, después de los problemas legales que hubo entre Grupo Pachuca y Fox Sports, los terminó por transmitir Tubi durante la campaña regular, por lo que esta plataforma tendrá disponible el juego de Ida de Cuartos de Final entre La Fiera y Cruz Azul.

Christian Martinoli se perfila para encabezar las transmisiones de TV Azteca ı Imago7

En cuanto a los equipos de Play In, TUDN tiene los derechos de transmisión de Rayados y Pumas, séptimo y décimo lugar respectivamente. Mientras tanto; Tubi cuenta con los juegos de local de Pachuca y Juárez (octavo y noveno). Por lo tanto, al jugarse un partido en el Estadio BBVA (Monterrey vs Pachuca) y otro en el Estadio Olímpico Benito Juárez (Bravos vs Pumas), cada televisora tendrá su respectivo juego.

En total, son cinco equipos de esta Fase Final los que son transmitidos por TUDN: Toluca, América, Cruz Azul, Rayados y Pumas. Del lado de Tubi son tres: León, Pachuca y Juárez; y con la minoría está TV Azteca con los partidos de Tigres y Necaxa.

En dado caso de llegar a la Final, Toluca cerraría en casa ı Imago7

¿QUÉ TELEVISORAS TRANSMITEN A CADA EQUIPO DE LA FASE FINAL?

- Toluca-TUDN

- América-TUDN

- Cruz Azul-TUDN

- Tigres-TV Azteca

- Necaxa-TV Azteca

- León-Tubi

- Rayados-TUDN

- Pachuca-Tubi

- Juárez-Tubi

- Pumas-TUDN

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Willer Ditta sufrió accidente automovilístico; Cruz Azul investiga detalles