Cruz Azul apunta a la cima: “El primer lugar es nuestra ambición”

En medio de la gran racha que atraviesa Cruz Azul, el vestidor cementero mantiene claro su objetivo: pelear por el liderato del Apertura 2025.

“Ambicionamos el primer lugar, si se da en esta semana bien, sino buscaremos después. El objetivo es estar lo más arriba posible. No tanto por lo anímico, sino por lo que representa en las instancias finales”, argumentó Nicolás Larcamón.

La mirada está puesta en el próximo compromiso en el Estadio Olímpico Universitario, donde La Máquina buscará dar otro golpe de autoridad.

“La verdad que las exigencias propias de la semana y que terminara el domingo, no tenemos tiempo para pensar en más cosas que ganar el miércoles. Es espectacular jugar en casa y con el compromiso de que ese duelo se debe jugar con compromiso”, dijo.

Más allá del momento colectivo, la competitividad interna ha sido clave para que Cruz Azul mantenga el paso firme en la liga.