Ángel Sepúlveda vuelve a las canchas tras haber superado su lesión

¡Volvió el Ángel del gol! Ángel Sepúlveda se lesionó en la jornada 7 del torneo Apertura 2025, cuando Cruz Azul visitó, y venció a las Chivas Rayadas del Guadalajara.
El delantero cementero salió después de 17 minutos jugados en el Akron, y el reporte médico del conjunto celeste dictaminó que Sepúlveda estaría fuera tres semanas de acción, aunque volvió a la convocatoria para el encuentro ante FC Juárez.
Este viernes, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el delantero mexicano volvió a las canchas y jugó más de 15 minutos, Ángel Sepúlveda ingresó al 77 en lugar de Luka Romero.
Todo indica que Ángel Sepúlveda, que ya tiene el alta médica, estaría saltando desde la banca para el juego de la jornada doble, donde Cruz Azul estaría recibiendo a los Gallos Blancos de Querétaro.
Cruz Azul ganó el partido ante FC Juárez y se hizo con el liderato del torneo Apertura 2025, aunque Monterrey enfrentará a las Águilas del América este sábado.