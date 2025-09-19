Ángel Sepúlveda vuelve a las canchas tras haber superado su lesión

El delantero mexicano ingresó al 75 en el juego entre La Máquina y Bravos de Juárez en la Jornada 9

Sepúlveda volvió a jugar tras superar una lesión
Sepúlveda volvió a jugar tras superar una lesión | MEXSPORT
Marcos Olvera García
19 de Septiembre de 2025

¡Volvió el Ángel del gol! Ángel Sepúlveda se lesionó en la jornada 7 del torneo Apertura 2025, cuando Cruz Azul visitó, y venció a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El delantero cementero salió después de 17 minutos jugados en el Akron, y el reporte médico del conjunto celeste dictaminó que Sepúlveda estaría fuera tres semanas de acción, aunque volvió a la convocatoria para el encuentro ante FC Juárez.

Imágenes del Cruz Azul vs Juárez | IMAGO7
Este viernes, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el delantero mexicano volvió a las canchas y jugó más de 15 minutos, Ángel Sepúlveda ingresó al 77 en lugar de Luka Romero.

Imágenes del Cruz Azul vs Juárez | IMAGO7
Todo indica que Ángel Sepúlveda, que ya tiene el alta médica, estaría saltando desde la banca para el juego de la jornada doble, donde Cruz Azul estaría recibiendo a los Gallos Blancos de Querétaro.

Cruz Azul ganó el partido ante FC Juárez y se hizo con el liderato del torneo Apertura 2025, aunque Monterrey enfrentará a las Águilas del América este sábado.

Imágenes del Cruz Azul vs Juárez | IMAGO7
