Larcamón con novedades en la convocatoria del Cruz Azul para enfrentar a FC Juárez

La Máquina del Cruz Azul no quiere despegarse de los Rayados, qu siguen liderando el Apertura 2025, y ante los Bravos de Juárez buscarán concretar su séptimo triunfo de la mano de Nicolás Larcamón y de entrada la convocatoria para este juego tiene algunas novedades interesantes.

Además del regreso más resaltante de Ángel Sepúlveda habrá caras juveniles que podrían tener sus minutos en este duelo en Ciudad Universitaria tal es el caso de Emmanuel Sánchez y Jorge Rodarte.

Nicolás Larcamón l IMAGO7

Juveniles

Entre los llamados por Nicolás Larcamón destaca la presencia de Emmanuel Sánchez, mediocampista de contención que se caracteriza por su técnica y capacidad para distribuir el balón, y que podría tener sus primeros minutos en el máximo circuito.

Sánchez, quien ha adelantado procesos en las categorías juveniles del club, se suma al primer equipo junto a Jorge Rodarte, otro joven que empieza a dar el salto dentro de la institución cementera.

Emmanuel Sánchez l IMAGO7

Ángel Sepúlveda regresa

Además de las caras nuevas, la lista celeste también sobresale por el regreso de futbolistas de peso como Ángel Sepúlveda y el capitán Nacho Rivero, quienes están a disposición de Larcamón y podrían ver actividad si el estratega argentino lo decide.

La Máquina recibe a FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario en donde buscará hilar su séptima victoria y escalar aún más en la tabla general.

Ángel Sepúlveda l IMAGO7