¿Hubo golpes? Se desata pelea al final del Cruz Azul vs Juárez

El partido entre Cruz Azul y Juárez concluyó entre tensiones, pues fue un partido con múltiples movimientos en el marcador, pero finalmente fue el conjunto Celeste el que se llevó la victoria con un marcador de 3 a 2.

Pelea al final del Cruz Azul vs Juárez

Al finalizar el encuentro, dos futbolistas de Juárez se hicieron de palabras y se encararon. Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul, intervino para evitar que los compañeros llegaran a los golpes en el Olímpico Universitario.

La situación no pasó a mayores y el ambiente entre los equipos se calmó para que después se dieran la mano entre todos. Entre la frustración del resultado y la oportunidad de que Juárez podía empatarlo, los jugadores manifestaron su sentir.

Cruz Azul rescata victoria ante Juárez

El triunfo representó un respiro para Cruz Azul, que logró sumar tres puntos importantes en casa y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo. Con esta victoria, el equipo de Nicolás Larcamón mostró carácter para sobreponerse a la presión de un rival que no dejó de insistir.

Por su parte, Juárez se marchó con sensaciones encontradas: si bien compitió de tú a tú y estuvo cerca de rescatar el empate, la derrota los deja con la obligación de corregir errores defensivos y mantener la calma en los momentos clave para poder aspirar a mejores resultados en las próximas jornadas.

