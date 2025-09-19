Hormiga González estrenará botines de Naruto para el duelo ante Toluca

El delantero mexicano refuerza su vínculo con sus pasiones y gustos personales

David Torrijos Alcántara
19 de Septiembre de 2025

Armando González vive un momento importante como jugador de Chivas, pues luego de su doblete ante América, la afición ha recuperado la confianza en el joven delantero, ya que ha demostrado capacidades desde su debut.

Estos son los botines que utilizará Hormiga González 

Para el partido de la Jornada 9 entre Chivas y Toluca, la 'Hormiga' González estrenará unos botines especiales, en los que destacan sus gustos y pasiones personales, más allá del futbol.

Desde sus inicios, 'Hormiga' González ha manifestado su amor por el anime, con distintas publicaciones en redes, festejos de gol y declaraciones en videos. Para el duelo ante Toluca, el delantero llevará unos botines de Naruto.

¿Qué es Naruto? 

Naruto es un popular anime, el cual ha marcado a más de una generación por la longevidad que lo caracteriza, ahora, su figura llega hasta el futbol mexicano con el guiño que González lanzará.

Con este detalle, Armando González no solo muestra parte de su identidad fuera de las canchas, sino que también refuerza el vínculo con una afición joven que comparte la misma pasión, convirtiendo sus botines en un símbolo de motivación y conexión más allá del futbol.

